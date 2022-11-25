Победители «Лидеров России» примут участие в «Елке желаний»

26 ноября 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко отметил активное участие «Лидеров России» в жизни страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках встречи клуба «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» подвели итоги своей работы за 2022 год и стали участниками акции «Елка желаний». Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей», который имеется в распоряжении URA.RU. «В рамках встречи клуба Лидеров России „Эльбрус“ победители конкурса „Лидеры России“ — флагманского проекта президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — подвели итоги деятельности за 2022 год и стали участниками акции „Елка желаний“», — говорится в пресс-релизе. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что с каждым годом популярность акции «Елка желаний» растет — все больше россиян хотят становиться волонтерами и оказывать посильную помощь. «Это большая радость — подарить добро человеку, который этого очень ждет. Шарики на елке, как обычно, заканчиваются очень быстро, и члены клуба с благодарностью относятся к этому проекту за возможность сделать кого-то счастливым», — сказала председатель клуба лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы РФ Татьяна Дьяконова. Также первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что характерной чертой клуба стало активное участие в жизни России. «Возникающие перед Россией вызовы участники „Эльбруса“ воспринимают как личные, стремятся оказаться там, где их идеи, опыт и профессионализм не просто востребованы, но могут принести пользу людям, обществу, Родине», — отметил он в своей приветственной речи. Также Дьяконова отметила, что в 2022 году лидеры России провели более 300 мероприятий для 35 тысяч школьников и студентов, а также инициировали открытие 13 региональных сообществ. Кроме того, члены сообщества реализовали огромное количество самостоятельных социальных проектов, отметила Дьяконова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках встречи клуба «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» подвели итоги своей работы за 2022 год и стали участниками акции «Елка желаний». Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Россия — страна возможностей», который имеется в распоряжении URA.RU. «В рамках встречи клуба Лидеров России „Эльбрус“ победители конкурса „Лидеры России“ — флагманского проекта президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — подвели итоги деятельности за 2022 год и стали участниками акции „Елка желаний“», — говорится в пресс-релизе. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что с каждым годом популярность акции «Елка желаний» растет — все больше россиян хотят становиться волонтерами и оказывать посильную помощь. «Это большая радость — подарить добро человеку, который этого очень ждет. Шарики на елке, как обычно, заканчиваются очень быстро, и члены клуба с благодарностью относятся к этому проекту за возможность сделать кого-то счастливым», — сказала председатель клуба лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы РФ Татьяна Дьяконова. Также первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что характерной чертой клуба стало активное участие в жизни России. «Возникающие перед Россией вызовы участники „Эльбруса“ воспринимают как личные, стремятся оказаться там, где их идеи, опыт и профессионализм не просто востребованы, но могут принести пользу людям, обществу, Родине», — отметил он в своей приветственной речи. Также Дьяконова отметила, что в 2022 году лидеры России провели более 300 мероприятий для 35 тысяч школьников и студентов, а также инициировали открытие 13 региональных сообществ. Кроме того, члены сообщества реализовали огромное количество самостоятельных социальных проектов, отметила Дьяконова.