25 ноября 2022

Свердловчане привезли восемь медалей с Всероссийских соревнований

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Фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Челябинск , медали
Четыре спортсмена из Полевского стали победителями турнира по кикбоксингу в Екатеринбурге Фото:

Восемь спортсменов из Полевского (Свердловская область) стали призерами Всероссийских соревнований по кикбоксингу, которые проходили в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте».

«Сразу восемь медалей привезли полевские кикбоксеры. Четыре спортсмена стали победителями в разных весовых категориях, еще три завоевали серебряные медали, два спортсмена — бронзовые», — говорится в сообщении.

Турнир проходил в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Бои прошли в разделах «фулл-контакт» и «K-1». От Полевского победу в соревнованиях одержали Тимур Кулбаев, Нифантьева Диана, Чагин Данил и Эльдар Ширниязов. Андрей Максимов, Михалис Караджаев и Богдан Мершниченко стали обладателями серебряных медалей. Бронзу завоевали Дмитрий Корнеев и Артур Ширниязов.

Всего в соревнованиях участвовали 687 кикбоксеров из 24 регионов России. Кроме того, в рамках Фестиваля прошли детские поединки в разделах «лайт-контакт» и «кик-лайт». Призеров наградила организация «Русская медная компания» (РМК).

Ранее URA.RU писало про свердловских школьников, победивших в Международном фестивале «Невские перспективы». По достоинству были оценены два номера подростков из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде.

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Восемь спортсменов из Полевского (Свердловская область) стали призерами Всероссийских соревнований по кикбоксингу, которые проходили в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». «Сразу восемь медалей привезли полевские кикбоксеры. Четыре спортсмена стали победителями в разных весовых категориях, еще три завоевали серебряные медали, два спортсмена — бронзовые», — говорится в сообщении. Турнир проходил в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Бои прошли в разделах «фулл-контакт» и «K-1». От Полевского победу в соревнованиях одержали Тимур Кулбаев, Нифантьева Диана, Чагин Данил и Эльдар Ширниязов. Андрей Максимов, Михалис Караджаев и Богдан Мершниченко стали обладателями серебряных медалей. Бронзу завоевали Дмитрий Корнеев и Артур Ширниязов. Всего в соревнованиях участвовали 687 кикбоксеров из 24 регионов России. Кроме того, в рамках Фестиваля прошли детские поединки в разделах «лайт-контакт» и «кик-лайт». Призеров наградила организация «Русская медная компания» (РМК). Ранее URA.RU писало про свердловских школьников, победивших в Международном фестивале «Невские перспективы». По достоинству были оценены два номера подростков из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде.
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