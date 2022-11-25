Свердловчане привезли восемь медалей с Всероссийских соревнований

26 ноября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Четыре спортсмена из Полевского стали победителями турнира по кикбоксингу в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемь спортсменов из Полевского (Свердловская область) стали призерами Всероссийских соревнований по кикбоксингу, которые проходили в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». «Сразу восемь медалей привезли полевские кикбоксеры. Четыре спортсмена стали победителями в разных весовых категориях, еще три завоевали серебряные медали, два спортсмена — бронзовые», — говорится в сообщении. Турнир проходил в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Бои прошли в разделах «фулл-контакт» и «K-1». От Полевского победу в соревнованиях одержали Тимур Кулбаев, Нифантьева Диана, Чагин Данил и Эльдар Ширниязов. Андрей Максимов, Михалис Караджаев и Богдан Мершниченко стали обладателями серебряных медалей. Бронзу завоевали Дмитрий Корнеев и Артур Ширниязов. Всего в соревнованиях участвовали 687 кикбоксеров из 24 регионов России. Кроме того, в рамках Фестиваля прошли детские поединки в разделах «лайт-контакт» и «кик-лайт». Призеров наградила организация «Русская медная компания» (РМК). Ранее URA.RU писало про свердловских школьников, победивших в Международном фестивале «Невские перспективы». По достоинству были оценены два номера подростков из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде.

Восемь спортсменов из Полевского (Свердловская область) стали призерами Всероссийских соревнований по кикбоксингу, которые проходили в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского в соцсети «ВКонтакте». «Сразу восемь медалей привезли полевские кикбоксеры. Четыре спортсмена стали победителями в разных весовых категориях, еще три завоевали серебряные медали, два спортсмена — бронзовые», — говорится в сообщении. Турнир проходил в Екатеринбурге с 21 по 24 ноября. Бои прошли в разделах «фулл-контакт» и «K-1». От Полевского победу в соревнованиях одержали Тимур Кулбаев, Нифантьева Диана, Чагин Данил и Эльдар Ширниязов. Андрей Максимов, Михалис Караджаев и Богдан Мершниченко стали обладателями серебряных медалей. Бронзу завоевали Дмитрий Корнеев и Артур Ширниязов. Всего в соревнованиях участвовали 687 кикбоксеров из 24 регионов России. Кроме того, в рамках Фестиваля прошли детские поединки в разделах «лайт-контакт» и «кик-лайт». Призеров наградила организация «Русская медная компания» (РМК). Ранее URA.RU писало про свердловских школьников, победивших в Международном фестивале «Невские перспективы». По достоинству были оценены два номера подростков из детской школы искусств «Ренессанс» в Верхней Салде.