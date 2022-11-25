Представитель РПЦ Балашов уличил Украину в ненависти к православию

26 ноября 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Священник прокомментировал украинский законопроект о запрете РПЦ на территории Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинский законопроект о запрете Руской православной церкви (РПЦ) на территории Украины говорит о ненависти к православию. Об этом заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. «Трудно сказать, чего тут больше — ненависти к православию как таковому, желания еще больше разжечь гражданское противостояние в собственной стране или просто жажды получить больше упоминаний в СМИ и повысить личный политический „рейтинг“», — считает протоиерей Николай Балашов. Его слова передает РИА Новости. По его мнению, подобные законодательные предложения необходимо расценивать, как попытку грубого вмешательства «светского государства в религиозную жизнь». Он отметил, что такие действия пренебрегают права граждан Украины на свободу совести и нарушают основы Конституции страны. В материале агентства напомнили, что на официальном сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта о запрете РПЦ на территории этой страны, который был внесен ранее. Так, согласно документу «деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, <…> иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) начали обыски в Киево-Печерской лавре, которая является одним из первых монастырей Киевской Руси, передает Nation News. В Кремле обыски в лавре расценили как военное действие киевских властей против РПЦ, сообщает Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский законопроект о запрете Руской православной церкви (РПЦ) на территории Украины говорит о ненависти к православию. Об этом заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. «Трудно сказать, чего тут больше — ненависти к православию как таковому, желания еще больше разжечь гражданское противостояние в собственной стране или просто жажды получить больше упоминаний в СМИ и повысить личный политический „рейтинг“», — считает протоиерей Николай Балашов. Его слова передает РИА Новости. По его мнению, подобные законодательные предложения необходимо расценивать, как попытку грубого вмешательства «светского государства в религиозную жизнь». Он отметил, что такие действия пренебрегают права граждан Украины на свободу совести и нарушают основы Конституции страны. В материале агентства напомнили, что на официальном сайте Верховной рады Украины опубликован текст законопроекта о запрете РПЦ на территории этой страны, который был внесен ранее. Так, согласно документу «деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, <…> иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) начали обыски в Киево-Печерской лавре, которая является одним из первых монастырей Киевской Руси, передает Nation News. В Кремле обыски в лавре расценили как военное действие киевских властей против РПЦ, сообщает Life.