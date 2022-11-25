В ХМАО выбрали победителей проекта среди школ, носящих имя погибших героев

Школьники Нефтеюганского района победили в проекте памяти погибших героев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО победителями окружного слета образовательных организаций округа стали участники из Нефтеюганского района. Они заняли все три призовых места. Глава Нефтеюганского района Алла Бочко поздравила победителей и выразила благодарность педагогам за воспитание патриотов. Соответствующую запись она разместила на своей личной странице в telegram-канале.

«Школы Нефтеюганского района заняли весь пьедестал на окружном слете образовательных организаций округа. Несколько минут назад там наградили участников проекта „Имя Героя — Школе“ <…> Поздравляю участников с призовыми местами и благодарю педагогов за то, что растят патриотов», — говорится в новости.

Победителем проекта стала школа поселка Куть-Ях. Дети подготовили визитку, в которой рассказали о выпускнике школы Алексее Кузине, погибшем в ходе первой Чеченской войны. Герой награжден Орденом Мужества посмертно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России напишут учебник для школьников об участниках специальной военной операции на Украине. В издание войдут подвиги командира батальона «Спарта» из ДНР Владимира Жоги, десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова и других.