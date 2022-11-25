25 ноября 2022

В ХМАО выбрали победителей проекта среди учеников школ, носящих имена погибших героев. Видео

В ХМАО выбрали победителей проекта среди школ, носящих имя погибших героев
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, кадеты, кадет, кадетские школы, школа кадетов, школа 75
Школьники Нефтеюганского района победили в проекте памяти погибших героев Фото:

В ХМАО победителями окружного слета образовательных организаций округа стали участники из Нефтеюганского района. Они заняли все три призовых места. Глава Нефтеюганского района Алла Бочко поздравила победителей и выразила благодарность педагогам за воспитание патриотов. Соответствующую запись она разместила на своей личной странице в telegram-канале.

«Школы Нефтеюганского района заняли весь пьедестал на окружном слете образовательных организаций округа. Несколько минут назад там наградили участников проекта „Имя Героя — Школе“ <…> Поздравляю участников с призовыми местами и благодарю педагогов за то, что растят патриотов», — говорится в новости.

Победителем проекта стала школа поселка Куть-Ях. Дети подготовили визитку, в которой рассказали о выпускнике школы Алексее Кузине, погибшем в ходе первой Чеченской войны. Герой награжден Орденом Мужества посмертно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России напишут учебник для школьников об участниках специальной военной операции на Украине. В издание войдут подвиги командира батальона «Спарта» из ДНР Владимира Жоги, десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова и других.

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В ХМАО победителями окружного слета образовательных организаций округа стали участники из Нефтеюганского района. Они заняли все три призовых места. Глава Нефтеюганского района Алла Бочко поздравила победителей и выразила благодарность педагогам за воспитание патриотов. Соответствующую запись она разместила на своей личной странице в telegram-канале. «Школы Нефтеюганского района заняли весь пьедестал на окружном слете образовательных организаций округа. Несколько минут назад там наградили участников проекта „Имя Героя — Школе“ <…> Поздравляю участников с призовыми местами и благодарю педагогов за то, что растят патриотов», — говорится в новости. Победителем проекта стала школа поселка Куть-Ях. Дети подготовили визитку, в которой рассказали о выпускнике школы Алексее Кузине, погибшем в ходе первой Чеченской войны. Герой награжден Орденом Мужества посмертно. Ранее URA.RU рассказывало, что в России напишут учебник для школьников об участниках специальной военной операции на Украине. В издание войдут подвиги командира батальона «Спарта» из ДНР Владимира Жоги, десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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