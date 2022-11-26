В России напишут учебники для школьников о героях спецоперации Гиви и Жоге

Директор военно-исторического общества Мягков: в России появятся учебники о героях СВО Гиви и Жоге

Учебник о героях спецоперации на Украине готовится для внеклассных чтений, отметил Михаил Мягков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России напишут учебник для школьников о героях специальной военной операции на Украине. В издание войдут подвиги командира батальона «Спарта» из ДНР Владимира Жоги, десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова и других. Также в учебник попадут и командующие группировками войск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный директор «Российского военно-исторического общества» (РВИО), член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков.

«Линейка учебников под редакцией Владимира Мединского (помощник президента РФ, председатель РВИО, — прим. URA.RU) будет содержать темы, касающиеся СВО, давления коллективного Запада на Россию, и, самое главное, имена и подробности подвигов наших героев. Здесь, безусловно, 25-летний десантник из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов, знаменитая женщина — командир артиллерийского подразделения „Корса“ Ольга Качура, командир батальона ополченцев ДНР „Сомали“ Михаил Толстых, позывной „Гиви“, 28-летний командир батальона „Спарта“ из ДНР Владимир Жога, а также наши танкисты, артиллеристы. Как это было в годы Великой Отечественной войны, мы опишем и полководцев. Что-то сегодня еще нельзя писать о командующих группировками войск, но в общедоступной форме дадим, тут мы будем налаживать связь с Минобороны РФ», — объяснил Михаил Мягков.

По словам директора РВИО, учебники о героях спецоперации на Украине помогут в правильном воспитании нового поколения страны. «Молодое поколение, школьники должны знать, на кого ровняться, как совершались, во имя чего совершались эти подвиги. Знать о том, что наши войны самые лучшие, самые сильные, самые справедливые. И то, что мы сейчас осуществляем в СВО, это защита всего нашего русского мира. Это возможность нашего существования», — подчеркнул он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. С начала СВО командование группировкой войск «Центр» было поручено генералу-полковнику Александру Лапину. Группировку «Юг» возглавил генерал армии Сергей Суровикин. Позднее он возглавил Объединенную группировку войск в зоне СВО. Командующим войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.