Губернатор ХМАО наградила победителей паралимпиады в Сочи. Фото

Комарова отметила вклад паралимпийцев в развитие спорта Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со спортсменами сборной Югры, принимавших участие в Летних Паралимпийских играх в Сочи. Глава региона вручила спортсменам, их тренерам и работникам спорта ведомственные награды. О прошедшем мероприятии рассказывается на официальном telegram-канале Центра адаптивного спорта Югры.

«Губернатор Югры встретилась с чемпионами Летних Игр Паралимпийцев и вручила атлетам, наставникам и работникам спорта ведомственные награды. Легкоатлеты Дмитрий Душкин и Олеся Байсарина, пловчиха Анастасия Гонтарь, тренеры Владимир Даценко и Алексей Воробьев, начальник отдела по спорту „Регионального центра адаптивного спорта“ в Сургуте Елена Прохорова получили благодарности Минспорта России», — говорится в новости.

Помимо этого, премия Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» присуждена директору Центра адаптивного спорта Югры Михаилу Вторушину и директору «ЮграМегаСпорт» Валерию Радченко. Почетными гостями встречи стали сенатор РФ Эдуард Исаков, а также президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Обращаясь к участникам встречи, Наталья Комарова поздравила паралимпийцев с победой, а также выразила им благодарность. «Вы несете добро, знания, понимание о том, что такое Родина, что такое успех и как с ним обходиться. Вы успешно справляетесь с этой миссией, и я приношу огромную благодарность от себя лично и от всех югорчан», — сказала глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижневартовского района Олеся Байсарина стала золотой медалисткой паралимпиады «Мы вместе спорт» в Сочи. Спортсменка из Нижневартовского района — Олеся Байсарина — заняла первое место в соревнованиях по метанию клаба.

Губернатор ХМАО провела встречу с паралимпийцами Югры, их наставниками и родственниками. telegram-канал «Центр адаптивного спорта Югры»