25 ноября 2022

Губернатор Комарова вручила награды лучшим управленцам ХМАО

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО вручила награды управленцам Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Очень рада тому, что вы согласились и нашли возможность принять участие в конкурсах. Поздравляю вас!» — сказала Комарова участникам.

Для победителей предусмотрена премия в размере 600 000 рублей. Также губернатор встретилась с участниками образовательной программы «Лидеры изменений 2.0», которые представили свои проекты.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со спортсменами сборной Югры, принимавших участие в Летних Паралимпийских играх в Сочи. Глава региона вручила спортсменам, их тренерам и работникам спорта ведомственные награды.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Очень рада тому, что вы согласились и нашли возможность принять участие в конкурсах. Поздравляю вас!» — сказала Комарова участникам. Для победителей предусмотрена премия в размере 600 000 рублей. Также губернатор встретилась с участниками образовательной программы «Лидеры изменений 2.0», которые представили свои проекты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со спортсменами сборной Югры, принимавших участие в Летних Паралимпийских играх в Сочи. Глава региона вручила спортсменам, их тренерам и работникам спорта ведомственные награды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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