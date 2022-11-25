Губернатор Комарова вручила награды лучшим управленцам ХМАО

26 ноября 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО вручила награды управленцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Очень рада тому, что вы согласились и нашли возможность принять участие в конкурсах. Поздравляю вас!» — сказала Комарова участникам. Для победителей предусмотрена премия в размере 600 000 рублей. Также губернатор встретилась с участниками образовательной программы «Лидеры изменений 2.0», которые представили свои проекты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со спортсменами сборной Югры, принимавших участие в Летних Паралимпийских играх в Сочи. Глава региона вручила спортсменам, их тренерам и работникам спорта ведомственные награды.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Очень рада тому, что вы согласились и нашли возможность принять участие в конкурсах. Поздравляю вас!» — сказала Комарова участникам. Для победителей предусмотрена премия в размере 600 000 рублей. Также губернатор встретилась с участниками образовательной программы «Лидеры изменений 2.0», которые представили свои проекты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со спортсменами сборной Югры, принимавших участие в Летних Паралимпийских играх в Сочи. Глава региона вручила спортсменам, их тренерам и работникам спорта ведомственные награды.