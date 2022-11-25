Губернатор Комарова вручила награды лучшим управленцам ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».
«Очень рада тому, что вы согласились и нашли возможность принять участие в конкурсах. Поздравляю вас!» — сказала Комарова участникам.
Для победителей предусмотрена премия в размере 600 000 рублей. Также губернатор встретилась с участниками образовательной программы «Лидеры изменений 2.0», которые представили свои проекты.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась со спортсменами сборной Югры, принимавших участие в Летних Паралимпийских играх в Сочи. Глава региона вручила спортсменам, их тренерам и работникам спорта ведомственные награды.
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