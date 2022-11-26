26 ноября 2022
25 ноября 2022

Курганца обманули с инвестициями на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, смартфон, смотрит в телефон
Лжеюристы по телефону украли у курганца 980 тысяч рублей с инвестсчета Фото:

Жителя Кетовского округа Курганской области почти на миллион рублей обманули телефонные аферисты, представившиеся юристами, которые якобы помогают выводить деньги с инвестиционных счетов. Кургану сообщили, что его счет в банке «неожиданно проиндексировался». Об этом рассказали в полиции, куда с заявлением обратился мужчина.

«Потерпевшему в течение нескольких дней звонили незнакомцы. В процессе беседы они выяснили у мужчины информацию о наличии счета с электронными денежными средствами. Представившись сотрудниками компании, оказывающей юридические услуги, аферисты предложили ему помощь по выводу денег с этого счета, который за последнее время неожиданно проиндексировался. Для совершения операций мужчине предлагалось оплатить услуги банка и страховку», — пояснили в УМВД России по Курганской области.

Курганец также перевел на указанные мошенниками счета свои сбережения в размере 980 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.

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Жителя Кетовского округа Курганской области почти на миллион рублей обманули телефонные аферисты, представившиеся юристами, которые якобы помогают выводить деньги с инвестиционных счетов. Кургану сообщили, что его счет в банке «неожиданно проиндексировался». Об этом рассказали в полиции, куда с заявлением обратился мужчина. «Потерпевшему в течение нескольких дней звонили незнакомцы. В процессе беседы они выяснили у мужчины информацию о наличии счета с электронными денежными средствами. Представившись сотрудниками компании, оказывающей юридические услуги, аферисты предложили ему помощь по выводу денег с этого счета, который за последнее время неожиданно проиндексировался. Для совершения операций мужчине предлагалось оплатить услуги банка и страховку», — пояснили в УМВД России по Курганской области. Курганец также перевел на указанные мошенниками счета свои сбережения в размере 980 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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