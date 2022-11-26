Курганца обманули с инвестициями на миллион рублей

27 ноября 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Лжеюристы по телефону украли у курганца 980 тысяч рублей с инвестсчета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Кетовского округа Курганской области почти на миллион рублей обманули телефонные аферисты, представившиеся юристами, которые якобы помогают выводить деньги с инвестиционных счетов. Кургану сообщили, что его счет в банке «неожиданно проиндексировался». Об этом рассказали в полиции, куда с заявлением обратился мужчина. «Потерпевшему в течение нескольких дней звонили незнакомцы. В процессе беседы они выяснили у мужчины информацию о наличии счета с электронными денежными средствами. Представившись сотрудниками компании, оказывающей юридические услуги, аферисты предложили ему помощь по выводу денег с этого счета, который за последнее время неожиданно проиндексировался. Для совершения операций мужчине предлагалось оплатить услуги банка и страховку», — пояснили в УМВД России по Курганской области. Курганец также перевел на указанные мошенниками счета свои сбережения в размере 980 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.

Жителя Кетовского округа Курганской области почти на миллион рублей обманули телефонные аферисты, представившиеся юристами, которые якобы помогают выводить деньги с инвестиционных счетов. Кургану сообщили, что его счет в банке «неожиданно проиндексировался». Об этом рассказали в полиции, куда с заявлением обратился мужчина. «Потерпевшему в течение нескольких дней звонили незнакомцы. В процессе беседы они выяснили у мужчины информацию о наличии счета с электронными денежными средствами. Представившись сотрудниками компании, оказывающей юридические услуги, аферисты предложили ему помощь по выводу денег с этого счета, который за последнее время неожиданно проиндексировался. Для совершения операций мужчине предлагалось оплатить услуги банка и страховку», — пояснили в УМВД России по Курганской области. Курганец также перевел на указанные мошенниками счета свои сбережения в размере 980 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до шести лет.