26 ноября 2022

Американский ученый заявил, что Запад не имеет права критиковать Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно-технический совет корпорации
Ноам Хомский напомнил критикам РФ о главном преступлении века Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад не имеет права критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Об этом заявил американский историк Ноам Хомский.

«Не нужно забывать, что именно Франция и Великобритания стояли во главе сил, которые разрушили Ливию. Великобритания вообще участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — цитирует El Mundo слова Ноама Хомского. Также историк порекомендовал Европе найти компромисс не с РФ, а с самой собой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад не имеет права критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Об этом заявил американский историк Ноам Хомский. «Не нужно забывать, что именно Франция и Великобритания стояли во главе сил, которые разрушили Ливию. Великобритания вообще участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — цитирует El Mundo слова Ноама Хомского. Также историк порекомендовал Европе найти компромисс не с РФ, а с самой собой. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...