Запад не имеет права критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Об этом заявил американский историк Ноам Хомский.
«Не нужно забывать, что именно Франция и Великобритания стояли во главе сил, которые разрушили Ливию. Великобритания вообще участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — цитирует El Mundo слова Ноама Хомского. Также историк порекомендовал Европе найти компромисс не с РФ, а с самой собой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.
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Запад не имеет права критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Об этом заявил американский историк Ноам Хомский. «Не нужно забывать, что именно Франция и Великобритания стояли во главе сил, которые разрушили Ливию. Великобритания вообще участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака», — цитирует El Mundo слова Ноама Хомского. Также историк порекомендовал Европе найти компромисс не с РФ, а с самой собой. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет.