Глава ЯНАО Артюхов сыграл на рояле для матерей округа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей региона с Днем матери. Текст поздравления и видео, в котором он аккомпанирует на рояле детскому хору, глава Ямала разместил в своем telegram-канале.

«Мама всегда была, есть и будет главным человеком в жизни каждого из нас. Сколько бы лет нам не исполнилось, пока вы рядом, мы можем чувствовать себя детьми», — написал Дмитрий Артюхов.

Праздник День матери учрежден в России в 1998 году. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил медалями «Родительская слава Ямала» 19 матерей округа. Они были представлены к наградам за достойное выполнение родительского долга и укрепление семейных традиций.

Видео: telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова