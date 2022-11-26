26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сыграл на рояле в честь Дня Матери. Видео

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Артюхов сыграл на рояле для матерей округа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей региона с Днем матери. Текст поздравления и видео, в котором он аккомпанирует на рояле детскому хору, глава Ямала разместил в своем telegram-канале.

«Мама всегда была, есть и будет главным человеком в жизни каждого из нас. Сколько бы лет нам не исполнилось, пока вы рядом, мы можем чувствовать себя детьми», — написал Дмитрий Артюхов.

Праздник День матери учрежден в России в 1998 году. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил медалями «Родительская слава Ямала» 19 матерей округа. Они были представлены к наградам за достойное выполнение родительского долга и укрепление семейных традиций.

Видео: telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей региона с Днем матери. Текст поздравления и видео, в котором он аккомпанирует на рояле детскому хору, глава Ямала разместил в своем telegram-канале. «Мама всегда была, есть и будет главным человеком в жизни каждого из нас. Сколько бы лет нам не исполнилось, пока вы рядом, мы можем чувствовать себя детьми», — написал Дмитрий Артюхов. Праздник День матери учрежден в России в 1998 году. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил медалями «Родительская слава Ямала» 19 матерей округа. Они были представлены к наградам за достойное выполнение родительского долга и укрепление семейных традиций. Видео: telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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