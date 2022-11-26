Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей региона с Днем матери. Текст поздравления и видео, в котором он аккомпанирует на рояле детскому хору, глава Ямала разместил в своем telegram-канале.
«Мама всегда была, есть и будет главным человеком в жизни каждого из нас. Сколько бы лет нам не исполнилось, пока вы рядом, мы можем чувствовать себя детьми», — написал Дмитрий Артюхов.
Праздник День матери учрежден в России в 1998 году. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.
Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил медалями «Родительская слава Ямала» 19 матерей округа. Они были представлены к наградам за достойное выполнение родительского долга и укрепление семейных традиций.
Видео: telegram-канал губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
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