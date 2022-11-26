Немцы пришли в ярость от плана Шольца по России

Читатели Welt возмутились заявлением Шольца об отказе от российской нефти

27 ноября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Шольц заявил об успешной реализации плана по отказу от российской нефти Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Германии возмутились заявлением канцлера Олафа Шольца об отказе от российской нефти. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Welt. «Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — возмутился читатель немецкого издания Уилфрид. Его поддержал другой пользователь под ником Ральф, указав на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку». «Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — заявил читатель под ником Джордж. Другой пользователь отметил, что ему снова придется платить за нефть вдвое больше. «Где помощь государства?» — возмутился он. Бурную реакцию читателей немецкого издания вызвало заявление Шольца о том, что Германия придерживается намеченного плана в вопросе отказа от импорта российской нефти. По его словам, страна прилагает все усилия для организации альтернативных источников получения топлива. Ранее жители Германии также возмутились предложением украинского посла запретить россиянам въезд в Германию, сообщают « Невские новости ». Евросоюз согласовал несколько пакетов санкций против России, в число которых входит введение эмбарго на импорт российской нефти. Одной из санкционных мер также является запрет на ее получение морским путем, который, отметили в Евросоюзе, покрывает 90% текущего импорта.

Жители Германии возмутились заявлением канцлера Олафа Шольца об отказе от российской нефти. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Welt. «Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — возмутился читатель немецкого издания Уилфрид. Его поддержал другой пользователь под ником Ральф, указав на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку». «Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — заявил читатель под ником Джордж. Другой пользователь отметил, что ему снова придется платить за нефть вдвое больше. «Где помощь государства?» — возмутился он. Бурную реакцию читателей немецкого издания вызвало заявление Шольца о том, что Германия придерживается намеченного плана в вопросе отказа от импорта российской нефти. По его словам, страна прилагает все усилия для организации альтернативных источников получения топлива. Ранее жители Германии также возмутились предложением украинского посла запретить россиянам въезд в Германию, сообщают «Невские новости». Евросоюз согласовал несколько пакетов санкций против России, в число которых входит введение эмбарго на импорт российской нефти. Одной из санкционных мер также является запрет на ее получение морским путем, который, отметили в Евросоюзе, покрывает 90% текущего импорта.