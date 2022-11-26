26 ноября 2022

Немцы пришли в ярость от плана Шольца по России

Читатели Welt возмутились заявлением Шольца об отказе от российской нефти
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Шольц заявил об успешной реализации плана по отказу от российской нефти Фото:
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Жители Германии возмутились заявлением канцлера Олафа Шольца об отказе от российской нефти. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Welt.

«Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — возмутился читатель немецкого издания Уилфрид. Его поддержал другой пользователь под ником Ральф, указав на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку».

«Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — заявил читатель под ником Джордж. Другой пользователь отметил, что ему снова придется платить за нефть вдвое больше. «Где помощь государства?» — возмутился он.

Бурную реакцию читателей немецкого издания вызвало заявление Шольца о том, что Германия придерживается намеченного плана в вопросе отказа от импорта российской нефти. По его словам, страна прилагает все усилия для организации альтернативных источников получения топлива. Ранее жители Германии также возмутились предложением украинского посла запретить россиянам въезд в Германию, сообщают «Невские новости».

Евросоюз согласовал несколько пакетов санкций против России, в число которых входит введение эмбарго на импорт российской нефти. Одной из санкционных мер также является запрет на ее получение морским путем, который, отметили в Евросоюзе, покрывает 90% текущего импорта.

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Жители Германии возмутились заявлением канцлера Олафа Шольца об отказе от российской нефти. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Welt. «Так держать, вы собираетесь уничтожить Германию», — возмутился читатель немецкого издания Уилфрид. Его поддержал другой пользователь под ником Ральф, указав на неспособность Шольца «адаптироваться к обстоятельствам или даже признать ошибку». «Потихоньку приходится думать, требовать ли двойную зарплату или подавать на пособие на жилье и расходы на отопление от государства», — заявил читатель под ником Джордж. Другой пользователь отметил, что ему снова придется платить за нефть вдвое больше. «Где помощь государства?» — возмутился он. Бурную реакцию читателей немецкого издания вызвало заявление Шольца о том, что Германия придерживается намеченного плана в вопросе отказа от импорта российской нефти. По его словам, страна прилагает все усилия для организации альтернативных источников получения топлива. Ранее жители Германии также возмутились предложением украинского посла запретить россиянам въезд в Германию, сообщают «Невские новости». Евросоюз согласовал несколько пакетов санкций против России, в число которых входит введение эмбарго на импорт российской нефти. Одной из санкционных мер также является запрет на ее получение морским путем, который, отметили в Евросоюзе, покрывает 90% текущего импорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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