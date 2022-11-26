Мэр Губкинского поздравил матерей Ямала стихотворением собственного сочинения
Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин написал стихотворное поздравление ко Дню Матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Когда мне прислали фото наших губкинских мам, которых я должен был поздравить, обнять и сказать им важные слова на концерте, мне в голову пришло это четверостишие. Писал от всей души, не судите строго», — рассказал Андрей Гаранин подписчикам.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей округа с праздником. Накануне он наградил медалями многодетных матерей округа.
Стихотворение Андрея Гаранина ко Дню Матери
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