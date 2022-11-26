Мэр из ЯНАО написал стихотворение ко Дню Матери. Фото

27 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Мэр Губкинского поздравил матерей Ямала стихотворением собственного сочинения Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин написал стихотворное поздравление ко Дню Матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Когда мне прислали фото наших губкинских мам, которых я должен был поздравить, обнять и сказать им важные слова на концерте, мне в голову пришло это четверостишие. Писал от всей души, не судите строго», — рассказал Андрей Гаранин подписчикам. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей округа с праздником. Накануне он наградил медалями многодетных матерей округа. Стихотворение Андрея Гаранина ко Дню Матери Фото: скрин со страницы Андрея Гаранина в Telegram

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин написал стихотворное поздравление ко Дню Матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Когда мне прислали фото наших губкинских мам, которых я должен был поздравить, обнять и сказать им важные слова на концерте, мне в голову пришло это четверостишие. Писал от всей души, не судите строго», — рассказал Андрей Гаранин подписчикам. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей округа с праздником. Накануне он наградил медалями многодетных матерей округа.