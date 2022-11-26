26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

Мэр из ЯНАО написал стихотворение ко Дню Матери. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Мэр Губкинского поздравил матерей Ямала стихотворением собственного сочинения Фото:

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин написал стихотворное поздравление ко Дню Матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Когда мне прислали фото наших губкинских мам, которых я должен был поздравить, обнять и сказать им важные слова на концерте, мне в голову пришло это четверостишие. Писал от всей души, не судите строго», — рассказал Андрей Гаранин подписчикам.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей округа с праздником. Накануне он наградил медалями многодетных матерей округа.

Стихотворение Андрея Гаранина ко Дню Матери
Фото:

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин написал стихотворное поздравление ко Дню Матери. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Когда мне прислали фото наших губкинских мам, которых я должен был поздравить, обнять и сказать им важные слова на концерте, мне в голову пришло это четверостишие. Писал от всей души, не судите строго», — рассказал Андрей Гаранин подписчикам. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей округа с праздником. Накануне он наградил медалями многодетных матерей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...