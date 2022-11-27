В Абакане 70 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз

27 ноября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Из-за повреждения теплотрассы в Абакане без тепла оказались 70 тысяч граждан в минусовую температуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После аварии на теплотрассе в республике Хакассии, в Абакане без тепла остались 70 тысяч граждан. Об этом сообщает МЧС РФ. «В столице Хакасии Абакане из-за аварии без тепла остались 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. <…> Температура сейчас около минус 20 градусов», — сообщили в ведомстве. Их заявления приводит РИА Новости. Уточняется, что на месте проводятся ремонтные работы. Обновлено 20:27 Аварию на теплотрассе устранили. Об этом сообщили в МЧС

После аварии на теплотрассе в республике Хакассии, в Абакане без тепла остались 70 тысяч граждан. Об этом сообщает МЧС РФ. «В столице Хакасии Абакане из-за аварии без тепла остались 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. <…> Температура сейчас около минус 20 градусов», — сообщили в ведомстве. Их заявления приводит РИА Новости. Уточняется, что на месте проводятся ремонтные работы. Обновлено 20:27 Аварию на теплотрассе устранили. Об этом сообщили в МЧС