В Абакане 70 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз

Из-за повреждения теплотрассы в Абакане без тепла оказались 70 тысяч граждан в минусовую температуру
После аварии на теплотрассе в республике Хакассии, в Абакане без тепла остались 70 тысяч граждан. Об этом сообщает МЧС РФ.
«В столице Хакасии Абакане из-за аварии без тепла остались 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. <…> Температура сейчас около минус 20 градусов», — сообщили в ведомстве. Их заявления приводит РИА Новости. Уточняется, что на месте проводятся ремонтные работы.
Обновлено 20:27
Аварию на теплотрассе устранили. Об этом сообщили в МЧС
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