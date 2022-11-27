В Абакане 70 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Из-за повреждения теплотрассы в Абакане без тепла оказались 70 тысяч граждан в минусовую температуру Фото:

После аварии на теплотрассе в республике Хакассии, в Абакане без тепла остались 70 тысяч граждан. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В столице Хакасии Абакане из-за аварии без тепла остались 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. <…> Температура сейчас около минус 20 градусов», — сообщили в ведомстве. Их заявления приводит РИА Новости. Уточняется, что на месте проводятся ремонтные работы.

Обновлено 20:27

Аварию на теплотрассе устранили. Об этом сообщили в МЧС

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

После аварии на теплотрассе в республике Хакассии, в Абакане без тепла остались 70 тысяч граждан. Об этом сообщает МЧС РФ. «В столице Хакасии Абакане из-за аварии без тепла остались 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. <…> Температура сейчас около минус 20 градусов», — сообщили в ведомстве. Их заявления приводит РИА Новости. Уточняется, что на месте проводятся ремонтные работы. Обновлено 20:27 Аварию на теплотрассе устранили. Об этом сообщили в МЧС
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...