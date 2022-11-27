Военкор URA.RU побывал в городке, связывающем главные точки Запорожья. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военкор URA.RU посетил город, связующий все Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Город Токмак — важный стратегический узел, который связывает между собой крупные населенные пункты Запорожья. С ситуацией в городе ознакомился военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин.

«До любого крупного населенного пункта от него 60-100 километров. Налево пойдешь — в Энергодар попадешь. Направо повернешь — в Бердянск придешь. Назад пойдешь — в Мелитополе окажешься. А до линии фронта всего 50-60 километров», — рассказал военкор агентства. Он подчеркнул, что город Токмак к настоящему моменту готов к обороне. По словам корреспондента URA.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взять город при помощи мобильных диверсионных групп.

При этом отмечается, что жители города ежедневно сталкиваются с обстрелами, но горожане уже привыкли к такому и не обращают внимания. «ВСУ бьют по объектам мирной инфраструктуры. По элеватору, санветстанции, жилым домам. Это терроризм!» — пояснил корреспонденту URA.RU глава ВГА Токмака Алексей Алипов.

Ранее другой военный корреспондент URA.RU посетил освобожденный поселок Опытное на Авдеевском направлении. Тем самым, Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, отметил военкор.

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Город Токмак — важный стратегический узел, который связывает между собой крупные населенные пункты Запорожья. С ситуацией в городе ознакомился военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. «До любого крупного населенного пункта от него 60-100 километров. Налево пойдешь — в Энергодар попадешь. Направо повернешь — в Бердянск придешь. Назад пойдешь — в Мелитополе окажешься. А до линии фронта всего 50-60 километров», — рассказал военкор агентства. Он подчеркнул, что город Токмак к настоящему моменту готов к обороне. По словам корреспондента URA.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взять город при помощи мобильных диверсионных групп. При этом отмечается, что жители города ежедневно сталкиваются с обстрелами, но горожане уже привыкли к такому и не обращают внимания. «ВСУ бьют по объектам мирной инфраструктуры. По элеватору, санветстанции, жилым домам. Это терроризм!» — пояснил корреспонденту URA.RU глава ВГА Токмака Алексей Алипов. Ранее другой военный корреспондент URA.RU посетил освобожденный поселок Опытное на Авдеевском направлении. Тем самым, Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, отметил военкор.
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