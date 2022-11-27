Военкор URA.RU побывал в городке, связывающем главные точки Запорожья. Видео

27 ноября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Военкор URA.RU посетил город, связующий все Запорожье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Город Токмак — важный стратегический узел, который связывает между собой крупные населенные пункты Запорожья. С ситуацией в городе ознакомился военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. «До любого крупного населенного пункта от него 60-100 километров. Налево пойдешь — в Энергодар попадешь. Направо повернешь — в Бердянск придешь. Назад пойдешь — в Мелитополе окажешься. А до линии фронта всего 50-60 километров», — рассказал военкор агентства. Он подчеркнул, что город Токмак к настоящему моменту готов к обороне. По словам корреспондента URA.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взять город при помощи мобильных диверсионных групп. При этом отмечается, что жители города ежедневно сталкиваются с обстрелами, но горожане уже привыкли к такому и не обращают внимания. «ВСУ бьют по объектам мирной инфраструктуры. По элеватору, санветстанции, жилым домам. Это терроризм!» — пояснил корреспонденту URA.RU глава ВГА Токмака Алексей Алипов. Ранее другой военный корреспондент URA.RU посетил освобожденный поселок Опытное на Авдеевском направлении. Тем самым, Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, отметил военкор.

Город Токмак — важный стратегический узел, который связывает между собой крупные населенные пункты Запорожья. С ситуацией в городе ознакомился военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин. «До любого крупного населенного пункта от него 60-100 километров. Налево пойдешь — в Энергодар попадешь. Направо повернешь — в Бердянск придешь. Назад пойдешь — в Мелитополе окажешься. А до линии фронта всего 50-60 километров», — рассказал военкор агентства. Он подчеркнул, что город Токмак к настоящему моменту готов к обороне. По словам корреспондента URA.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взять город при помощи мобильных диверсионных групп. При этом отмечается, что жители города ежедневно сталкиваются с обстрелами, но горожане уже привыкли к такому и не обращают внимания. «ВСУ бьют по объектам мирной инфраструктуры. По элеватору, санветстанции, жилым домам. Это терроризм!» — пояснил корреспонденту URA.RU глава ВГА Токмака Алексей Алипов. Ранее другой военный корреспондент URA.RU посетил освобожденный поселок Опытное на Авдеевском направлении. Тем самым, Россия открыла путь к захваченной Авдеевке, отметил военкор.