В пермском филиале банка РФ, получившем скандальную известность четыре года назад, меняют главу

Исполнительного директора пермского филиала «Россельхозбанка» меняют на саратовского руководителя

28 ноября 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

В пермском филиале организации меняют руководителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU Освободившуюся должность руководителя пермского филиала «Россельхозбанка» займет Руслан Куранаков. Сейчас он работает заместителем директора саратовского отделения, передают СМИ. «Продолжать карьеру в „Россельхозбанке“ Алексей Киселев (действующий руководитель — прим. URA.RU) не планирует. Должность исполнительного директора займет Руслан Куранаков из Саратова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в банковской сфере. По данным издания, Алексей Киселев возглавил пермский филиал в июле четыре года назад. 29 ноября станет его последним рабочим днем в организации. URA.RU писало ранее, что Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявлял замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин. Скандал вокруг пермского реготделения «Россельхозбанка» разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Якова Демина. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Демин якобы одобрил заключение кредитных договоров с рядом производственных и агрокомпаний. Расплатиться по кредитам полностью они не смогли, и в результате банку был нанесен ущерб, превышающий 250 млн рублей.

Освободившуюся должность руководителя пермского филиала «Россельхозбанка» займет Руслан Куранаков. Сейчас он работает заместителем директора саратовского отделения, передают СМИ. «Продолжать карьеру в „Россельхозбанке“ Алексей Киселев (действующий руководитель — прим. URA.RU) не планирует. Должность исполнительного директора займет Руслан Куранаков из Саратова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в банковской сфере. По данным издания, Алексей Киселев возглавил пермский филиал в июле четыре года назад. 29 ноября станет его последним рабочим днем в организации. URA.RU писало ранее, что Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявлял замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин. Скандал вокруг пермского реготделения «Россельхозбанка» разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Якова Демина. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Демин якобы одобрил заключение кредитных договоров с рядом производственных и агрокомпаний. Расплатиться по кредитам полностью они не смогли, и в результате банку был нанесен ущерб, превышающий 250 млн рублей.