27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В пермском филиале банка РФ, получившем скандальную известность четыре года назад, меняют главу

Исполнительного директора пермского филиала «Россельхозбанка» меняют на саратовского руководителя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
В пермском филиале организации меняют руководителя Фото:

Освободившуюся должность руководителя пермского филиала «Россельхозбанка» займет Руслан Куранаков. Сейчас он работает заместителем директора саратовского отделения, передают СМИ.

«Продолжать карьеру в „Россельхозбанке“ Алексей Киселев (действующий руководитель — прим. URA.RU) не планирует. Должность исполнительного директора займет Руслан Куранаков из Саратова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в банковской сфере. По данным издания, Алексей Киселев возглавил пермский филиал в июле четыре года назад. 29 ноября станет его последним рабочим днем в организации.

URA.RU писало ранее, что Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявлял замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Скандал вокруг пермского реготделения «Россельхозбанка» разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Якова Демина. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Демин якобы одобрил заключение кредитных договоров с рядом производственных и агрокомпаний. Расплатиться по кредитам полностью они не смогли, и в результате банку был нанесен ущерб, превышающий 250 млн рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Освободившуюся должность руководителя пермского филиала «Россельхозбанка» займет Руслан Куранаков. Сейчас он работает заместителем директора саратовского отделения, передают СМИ. «Продолжать карьеру в „Россельхозбанке“ Алексей Киселев (действующий руководитель — прим. URA.RU) не планирует. Должность исполнительного директора займет Руслан Куранаков из Саратова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в банковской сфере. По данным издания, Алексей Киселев возглавил пермский филиал в июле четыре года назад. 29 ноября станет его последним рабочим днем в организации. URA.RU писало ранее, что Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявлял замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин. Скандал вокруг пермского реготделения «Россельхозбанка» разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Якова Демина. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Демин якобы одобрил заключение кредитных договоров с рядом производственных и агрокомпаний. Расплатиться по кредитам полностью они не смогли, и в результате банку был нанесен ущерб, превышающий 250 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...