В пермском филиале банка РФ, получившем скандальную известность четыре года назад, меняют главу

Освободившуюся должность руководителя пермского филиала «Россельхозбанка» займет Руслан Куранаков. Сейчас он работает заместителем директора саратовского отделения, передают СМИ.
«Продолжать карьеру в „Россельхозбанке“ Алексей Киселев (действующий руководитель — прим. URA.RU) не планирует. Должность исполнительного директора займет Руслан Куранаков из Саратова», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в банковской сфере. По данным издания, Алексей Киселев возглавил пермский филиал в июле четыре года назад. 29 ноября станет его последним рабочим днем в организации.
URA.RU писало ранее, что Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявлял замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.
Скандал вокруг пермского реготделения «Россельхозбанка» разгорелся в сентябре 2018 года. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Якова Демина. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Демин якобы одобрил заключение кредитных договоров с рядом производственных и агрокомпаний. Расплатиться по кредитам полностью они не смогли, и в результате банку был нанесен ущерб, превышающий 250 млн рублей.
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