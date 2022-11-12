Крупный российский банк готовы подключить к системе SWIFT

Российский «Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин. Он добавил, что согласен на то, чтобы было произведено переподключение крупных российских банков к SWIFT.
«С моей точки зрения, переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед», — приводит слова Вершинина официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.
Замглавы подчеркнул, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) со своей стороны утверждают, что считают это «жизненно важным». Также Вершинин сообщил, что Россия будет достигать переподключения банка к SWIFT.
Ранее Евросоюз отключил Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы.
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Российский «Россельхозбанк» готов подключиться к системе SWIFT. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин. Он добавил, что согласен на то, чтобы было произведено переподключение крупных российских банков к SWIFT. «С моей точки зрения, переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед», — приводит слова Вершинина официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. Замглавы подчеркнул, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) со своей стороны утверждают, что считают это «жизненно важным». Также Вершинин сообщил, что Россия будет достигать переподключения банка к SWIFT. Ранее Евросоюз отключил Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы.