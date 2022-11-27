Футбольные фанаты разгромили Брюссель после поражения Бельгии на ЧМ-2022. Видео

28 ноября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы футбольной сборной на ЧМ-2022 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Живущие в Брюсселе марокканцы после победы их соотечественников на Чемпионате мира по футболу 2022 начали громить столицу Бельгии. Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Марокко состоялся 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. «Марокканцы, которые живут в Брюсселе, после победы над Бельгией на ЧМ-2022 решили еще и разгромить им столицу: начали бить витрины, переворачивать машины, жечь покрышки», — передает корреспондент telegram-канала «Первый спорт». Отмечается, что бельгийской полиции пришлось разгонять коренных жителей светошумовыми гранатами и водометами. Ранее Sport24 писали о том, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами бельгийцев. При этом по прогнозам редакции, Бельгия не должна была проиграть.

Живущие в Брюсселе марокканцы после победы их соотечественников на Чемпионате мира по футболу 2022 начали громить столицу Бельгии. Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Марокко состоялся 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. «Марокканцы, которые живут в Брюсселе, после победы над Бельгией на ЧМ-2022 решили еще и разгромить им столицу: начали бить витрины, переворачивать машины, жечь покрышки», — передает корреспондент telegram-канала «Первый спорт». Отмечается, что бельгийской полиции пришлось разгонять коренных жителей светошумовыми гранатами и водометами. Ранее Sport24 писали о том, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами бельгийцев. При этом по прогнозам редакции, Бельгия не должна была проиграть.