27 ноября 2022

Футбольные фанаты разгромили Брюссель после поражения Бельгии на ЧМ-2022. Видео

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, манекен, разбитая витрина
Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы футбольной сборной на ЧМ-2022 Фото:
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Чемпионат мира по футболу-2022

Живущие в Брюсселе марокканцы после победы их соотечественников на Чемпионате мира по футболу 2022 начали громить столицу Бельгии. Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Марокко состоялся 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

«Марокканцы, которые живут в Брюсселе, после победы над Бельгией на ЧМ-2022 решили еще и разгромить им столицу: начали бить витрины, переворачивать машины, жечь покрышки», — передает корреспондент telegram-канала «Первый спорт». Отмечается, что бельгийской полиции пришлось разгонять коренных жителей светошумовыми гранатами и водометами.

Ранее Sport24 писали о том, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами бельгийцев. При этом по прогнозам редакции, Бельгия не должна была проиграть.

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Живущие в Брюсселе марокканцы после победы их соотечественников на Чемпионате мира по футболу 2022 начали громить столицу Бельгии. Матч второго тура группового этапа между сборными Бельгии и Марокко состоялся 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. «Марокканцы, которые живут в Брюсселе, после победы над Бельгией на ЧМ-2022 решили еще и разгромить им столицу: начали бить витрины, переворачивать машины, жечь покрышки», — передает корреспондент telegram-канала «Первый спорт». Отмечается, что бельгийской полиции пришлось разгонять коренных жителей светошумовыми гранатами и водометами. Ранее Sport24 писали о том, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами бельгийцев. При этом по прогнозам редакции, Бельгия не должна была проиграть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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