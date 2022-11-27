В США раскритиковали Байдена за его «пугающее» селфи с двумя маленькими девочками

28 ноября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Фото Байдена с девочками возмутило американцев Фото: Bundesregierung\Kugler Президента США Джо Байдена раскритиковали за случайное селфи с двумя девочками во время его рабочего визита на остров Нантакет. По мнению журналистики местного издания Nantucket Current Минди Робинсон, на кадре американский лидер выглядит «пугающе». В статье объясняется, что когда две маленькие девочки были в магазине, 80-летний Байден подошел к витрине и застыл в ожидании совместного снимка. «Как в фильме ужасов. Кто-нибудь спасите детей!» — написала в комментариях к публикации Робинсон. Некоторые пользователи интернета отметили, будь на месте президента США другой мужчина, многие пришли бы в ужас от ситуации. Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга заверил, что Байден пройдет ежегодное медицинское обследование в течение месяца.

Президента США Джо Байдена раскритиковали за случайное селфи с двумя девочками во время его рабочего визита на остров Нантакет. По мнению журналистики местного издания Nantucket Current Минди Робинсон, на кадре американский лидер выглядит «пугающе». В статье объясняется, что когда две маленькие девочки были в магазине, 80-летний Байден подошел к витрине и застыл в ожидании совместного снимка. «Как в фильме ужасов. Кто-нибудь спасите детей!» — написала в комментариях к публикации Робинсон. Некоторые пользователи интернета отметили, будь на месте президента США другой мужчина, многие пришли бы в ужас от ситуации. Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга заверил, что Байден пройдет ежегодное медицинское обследование в течение месяца.