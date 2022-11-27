27 ноября 2022

В США раскритиковали Байдена за его «пугающее» селфи с двумя маленькими девочками

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Фото Байдена с девочками возмутило американцев Фото:

Президента США Джо Байдена раскритиковали за случайное селфи с двумя девочками во время его рабочего визита на остров Нантакет. По мнению журналистики местного издания Nantucket Current Минди Робинсон, на кадре американский лидер выглядит «пугающе».

В статье объясняется, что когда две маленькие девочки были в магазине, 80-летний Байден подошел к витрине и застыл в ожидании совместного снимка. «Как в фильме ужасов. Кто-нибудь спасите детей!» — написала в комментариях к публикации Робинсон. Некоторые пользователи интернета отметили, будь на месте президента США другой мужчина, многие пришли бы в ужас от ситуации.

Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга заверил, что Байден пройдет ежегодное медицинское обследование в течение месяца.

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Президента США Джо Байдена раскритиковали за случайное селфи с двумя девочками во время его рабочего визита на остров Нантакет. По мнению журналистики местного издания Nantucket Current Минди Робинсон, на кадре американский лидер выглядит «пугающе». В статье объясняется, что когда две маленькие девочки были в магазине, 80-летний Байден подошел к витрине и застыл в ожидании совместного снимка. «Как в фильме ужасов. Кто-нибудь спасите детей!» — написала в комментариях к публикации Робинсон. Некоторые пользователи интернета отметили, будь на месте президента США другой мужчина, многие пришли бы в ужас от ситуации. Ранее американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. Также Байден, выступая перед представителями государств Юго-Восточной Азии, назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. В конце ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга заверил, что Байден пройдет ежегодное медицинское обследование в течение месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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