Байден вновь оговорился во время своего выступления в Белом доме

12 апреля 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Американский президент Джо Байден дважды запнулся во время своей речи в Белом доме. Он объявлял человека на должность в администрации. «Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя», — приводит слова Джо Байдена РИА «Новости». Также глава США ошибся, называя его номинацию, объявив Американская федерация учителей (AFT) вместо Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Ранее Байден пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.