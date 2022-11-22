Белый дом анонсировал проверку состояния здоровья Байдена

В течение месяца президент США Джо Байден пройдет ежегодное медицинское обследование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
«Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году», — передает слова Карин Жан-Пьер РИА Новости. Представитель администрации президента США отметила, что доктор американского лидера заявляет, что его здоровье в хорошем состоянии.
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В течение месяца президент США Джо Байден пройдет ежегодное медицинское обследование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга. «Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году», — передает слова Карин Жан-Пьер РИА Новости. Представитель администрации президента США отметила, что доктор американского лидера заявляет, что его здоровье в хорошем состоянии. Годом ранее врачи заявили, что здоровье Байдена находится в удовлетворительном состоянии, что позволяет ему выполнять обязанности главы США. Однако его умственные способности стали нередко подвергаться критике из-за того, что Байден начал часто попадать в конфузные ситуации на публике.