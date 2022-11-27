27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

На неделе пермякам обещают мороз до -30 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, мороз, елка в куржаке
Неделя обещает быть морозной Фото:

Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а вот столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Это произойдет в выходные, сообщает портал «Метеоролог и Я».

«В выходные ожидается пик похолодания: при реализации сценария с подходом нового центра антициклона, а также при условии отсутствия облачности в ночь на субботу в регионе похолодает до −30, днем не выше −14°С. Без осадков», — говорится на сайте синоптиков.

На неделе будет теплее, но тоже морозно. Дневные температуры воздуха будут на уровне от -8 до -15 градусов.

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Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а вот столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Это произойдет в выходные, сообщает портал «Метеоролог и Я». «В выходные ожидается пик похолодания: при реализации сценария с подходом нового центра антициклона, а также при условии отсутствия облачности в ночь на субботу в регионе похолодает до −30, днем не выше −14°С. Без осадков», — говорится на сайте синоптиков. На неделе будет теплее, но тоже морозно. Дневные температуры воздуха будут на уровне от -8 до -15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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