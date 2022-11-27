На неделе пермякам обещают мороз до -30 градусов

28 ноября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Неделя обещает быть морозной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а вот столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Это произойдет в выходные, сообщает портал «Метеоролог и Я». «В выходные ожидается пик похолодания: при реализации сценария с подходом нового центра антициклона, а также при условии отсутствия облачности в ночь на субботу в регионе похолодает до −30, днем не выше −14°С. Без осадков», — говорится на сайте синоптиков. На неделе будет теплее, но тоже морозно. Дневные температуры воздуха будут на уровне от -8 до -15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а вот столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Это произойдет в выходные, сообщает портал «Метеоролог и Я». «В выходные ожидается пик похолодания: при реализации сценария с подходом нового центра антициклона, а также при условии отсутствия облачности в ночь на субботу в регионе похолодает до −30, днем не выше −14°С. Без осадков», — говорится на сайте синоптиков. На неделе будет теплее, но тоже морозно. Дневные температуры воздуха будут на уровне от -8 до -15 градусов.