На неделе пермякам обещают мороз до -30 градусов

Неделя обещает быть морозной
Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в Пермском крае будет морозной. Осадков будет мало, а вот столбик термометра может опуститься до -30 градусов. Это произойдет в выходные, сообщает портал «Метеоролог и Я».
«В выходные ожидается пик похолодания: при реализации сценария с подходом нового центра антициклона, а также при условии отсутствия облачности в ночь на субботу в регионе похолодает до −30, днем не выше −14°С. Без осадков», — говорится на сайте синоптиков.
На неделе будет теплее, но тоже морозно. Дневные температуры воздуха будут на уровне от -8 до -15 градусов.
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