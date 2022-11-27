27 ноября 2022

В США назвали цель встречи Бернса и Нарышкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Инициатором контакта выступил Вашингтон, заявил замглавы МИД РФ Рябов Фото:

В США рассказали о встрече главы ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным, посвященной ядерным рискам. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой [главой СВР Сергеем Нарышкиным]», — передает слова дипломата РИА Новости. Она также уточнила, что вопросы урегулирования конфликта на Украине не обсуждались.

По словам Руд, Россия и США могут вновь задействовать этот канал связи. Инициатором переговоров были Штаты, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее сообщалось о встрече глав ЦРУ и СВР 14 ноября в Анкаре. Стороны обсуждали положение задержанных граждан США и последствия применения Россией ядерного оружия, передает MK.RU.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В США рассказали о встрече главы ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным, посвященной ядерным рискам. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. «У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой [главой СВР Сергеем Нарышкиным]», — передает слова дипломата РИА Новости. Она также уточнила, что вопросы урегулирования конфликта на Украине не обсуждались. По словам Руд, Россия и США могут вновь задействовать этот канал связи. Инициатором переговоров были Штаты, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее сообщалось о встрече глав ЦРУ и СВР 14 ноября в Анкаре. Стороны обсуждали положение задержанных граждан США и последствия применения Россией ядерного оружия, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...