В США назвали цель встречи Бернса и Нарышкина

28 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Инициатором контакта выступил Вашингтон, заявил замглавы МИД РФ Рябов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США рассказали о встрече главы ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным, посвященной ядерным рискам. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. «У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой [главой СВР Сергеем Нарышкиным]», — передает слова дипломата РИА Новости. Она также уточнила, что вопросы урегулирования конфликта на Украине не обсуждались. По словам Руд, Россия и США могут вновь задействовать этот канал связи. Инициатором переговоров были Штаты, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее сообщалось о встрече глав ЦРУ и СВР 14 ноября в Анкаре. Стороны обсуждали положение задержанных граждан США и последствия применения Россией ядерного оружия, передает MK.RU .

В США рассказали о встрече главы ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным, посвященной ядерным рискам. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. «У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой [главой СВР Сергеем Нарышкиным]», — передает слова дипломата РИА Новости. Она также уточнила, что вопросы урегулирования конфликта на Украине не обсуждались. По словам Руд, Россия и США могут вновь задействовать этот канал связи. Инициатором переговоров были Штаты, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее сообщалось о встрече глав ЦРУ и СВР 14 ноября в Анкаре. Стороны обсуждали положение задержанных граждан США и последствия применения Россией ядерного оружия, передает MK.RU.