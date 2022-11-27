27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Челябинске открылся новый итальянский ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка пасты в ресторанах Екатеринбурга на соответствие итальянской кухне, паста, качо пепе, еда
В ресторане работает детская комната Фото:

В Челябинске открылся новый семейный итальянский ресторан с детской комнатой. Пока заведение работает в тестовом режиме в районе «Белого рынка», на улице Витебской, 4.

«Мы счастливы сообщить, что открыты и готовы работать в техническом режиме. Наш ресторан — это современная концепция гармонии человека, вкусной пищи и природы! Наши блюда готовятся на живом огне, в меню классика Италии и популярные европейские блюда», — говорится в анонсе открытия ресторана The Pechka в паблике «ВКонтакте».

Тестовый режим работы означает, что в меню нет алкоголя, но для посетителей работает пробковый сбор. В меню вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов. В ресторане можно также попробовать крабовые пончики, попкорн из курицы, финскую уху, куриное эскимо и клубничный десерт в виде томата.

Ранее в Челябинске анонсировали открытие ресторана с собственной сыроварней. В меню — молодые и выдержанные сыры, а также блюда итальянской кухни.

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В Челябинске открылся новый семейный итальянский ресторан с детской комнатой. Пока заведение работает в тестовом режиме в районе «Белого рынка», на улице Витебской, 4. «Мы счастливы сообщить, что открыты и готовы работать в техническом режиме. Наш ресторан — это современная концепция гармонии человека, вкусной пищи и природы! Наши блюда готовятся на живом огне, в меню классика Италии и популярные европейские блюда», — говорится в анонсе открытия ресторана The Pechka в паблике «ВКонтакте». Тестовый режим работы означает, что в меню нет алкоголя, но для посетителей работает пробковый сбор. В меню вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов. В ресторане можно также попробовать крабовые пончики, попкорн из курицы, финскую уху, куриное эскимо и клубничный десерт в виде томата. Ранее в Челябинске анонсировали открытие ресторана с собственной сыроварней. В меню — молодые и выдержанные сыры, а также блюда итальянской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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