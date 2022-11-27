В Челябинске открылся новый итальянский ресторан

В ресторане работает детская комната Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске открылся новый семейный итальянский ресторан с детской комнатой. Пока заведение работает в тестовом режиме в районе «Белого рынка», на улице Витебской, 4.

«Мы счастливы сообщить, что открыты и готовы работать в техническом режиме. Наш ресторан — это современная концепция гармонии человека, вкусной пищи и природы! Наши блюда готовятся на живом огне, в меню классика Италии и популярные европейские блюда», — говорится в анонсе открытия ресторана The Pechka в паблике «ВКонтакте».

Тестовый режим работы означает, что в меню нет алкоголя, но для посетителей работает пробковый сбор. В меню вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов. В ресторане можно также попробовать крабовые пончики, попкорн из курицы, финскую уху, куриное эскимо и клубничный десерт в виде томата.

Ранее в Челябинске анонсировали открытие ресторана с собственной сыроварней. В меню — молодые и выдержанные сыры, а также блюда итальянской кухни.