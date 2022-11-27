Губернатор Комарова определила будущее добычи «трудной» нефти в ХМАО

28 ноября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Доклад губернатора на Северном форуме связан с нефтедобычей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти ХМАО планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий. Об этом глава региона Наталья Комарова заявила во время IV Северного форума в Якутии. «Со стратегическими партнерами (Минэнерго России, Минприроды России, ПАО „Газпром нефть“) реализуется федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“. В Ханты-Мансийске запущен уникальный лабораторный комплекс исследования керна. Формируем комплекс отечественных технологий разработки „трудной“ нефти, снижая затраты на строительство скважин. Таким образом, формируя ключевые нефтегазовые компетенции, Югра в тесной связке с бизнесом и наукой продолжит обеспечивать развитие инновационных, технологических проектов, исходя из запроса нефтегазового комплекса, работая над снижением зависимости от импорта», — говорится в докладе губернатора. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», а также олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Для победителей конкурса среди госслужащих предусмотрена премия в размере 600 000 рублей.

В рамках программы добычи трудноизвлекаемой нефти ХМАО планирует снижать затраты на строительство скважин, а также сокращать зависимость от импорта нефтяных технологий. Об этом глава региона Наталья Комарова заявила во время IV Северного форума в Якутии. «Со стратегическими партнерами (Минэнерго России, Минприроды России, ПАО „Газпром нефть“) реализуется федеральный проект „Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов“. В Ханты-Мансийске запущен уникальный лабораторный комплекс исследования керна. Формируем комплекс отечественных технологий разработки „трудной“ нефти, снижая затраты на строительство скважин. Таким образом, формируя ключевые нефтегазовые компетенции, Югра в тесной связке с бизнесом и наукой продолжит обеспечивать развитие инновационных, технологических проектов, исходя из запроса нефтегазового комплекса, работая над снижением зависимости от импорта», — говорится в докладе губернатора. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила награды победителям конкурсов «Будущий управленец», «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий Югры», а также олимпиады по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении. Для победителей конкурса среди госслужащих предусмотрена премия в размере 600 000 рублей.