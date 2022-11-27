Патриоты просят ФСБ проверить «русофобскую» выставку в Екатеринбурге

Активисты раскритиковали выставку художника Валерия Горского в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ

Активисты заявили, что некоторые картины являются откровенно русофобскими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активисты раскритиковали выставку художника Валерия Горского в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург). По их мнению, некоторые картины являются откровенно русофобскими. Активисты требуют проверки прокуратуры и ФСБ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала начальник свердловского штаба волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова.

«На одной из картин Бог сжигает Москву и засевших в ней „персонажей тьмы“. Отсылка к „Апокалипсису“ и семи чашам Божьего гнева. Путин, Сталин, Жириновский, все участвуют в сражении против ангелов на стороне темных сил», — написала Ипатова.

По версии активистов, Михаил Горбачев и Владимир Ленин изображены пророками, стоящими перед лицом бога Земли — Борисом Ельциным. «Леонид Брежнев, Феликс Дзержинский, Юрий Андропов на картине изображены как воины тьмы. Кремль назван зверем, на которого изливается пятая чаша Божественного гнева. Там достаточно символизма и персон для внимания как минимум прокуратуры, а желательно ФСБ», — отметила Ипатова.

Редакция URA.RU попробовала связаться с Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ. В учреждении попросили перезвонить.

Валерий Горский родился в 1956 году в Североуральске. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт. В одну из первых коллекций Горского вошли виды города Екатеринбурга, выполненные в акварельной технике. С 2003 года художник ведет активную выставочную деятельность. Первая его персональная выставка — «Легенды города» — прошла в галерее «Эгида», следующая — «Городской пленэр» — расположилась в выставочном зале Уставного суда Свердловской области через два года. В 2006 году прошла выставка «Екатерины светло-серебристый город» в музее писателей Урала XIX века. Валерий Горский, создавая свои полотна, использует язык библейских и общественно-политических символов.