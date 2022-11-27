На «Ураласбест» со спецоперации вернули 12 мобилизованных с бронью

Часть ошибочно мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» вернулась домой и уже приступила к работе. Переговоры по другим работникам предприятия продолжают вести с Министерством обороны РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ураласбеста».
«Из 31 сотрудника уже вернулись 12 специалистов. 11 из них вновь приступили к работе на комбинате, в том числе на критически важных специальностях — машинисты экскаваторов, машинисты тяговых агрегатов и другие. По остальным ведется работы по линии Министерства обороны РФ», — рассказали на предприятии.
Ранее стало известно, что 31 сотрудник «Ураласбеста» мобилизовали для участия в специальной военной операции. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения комбината в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — порядка 9,7 тысячи.
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