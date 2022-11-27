27 ноября 2022
26 ноября 2022

На «Ураласбест» со спецоперации вернули 12 мобилизованных с бронью

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Дениса Паслера на Ураласбест. Открытие нового производства. Асбест, карьер, ураласбест
Работники предприятия «Ураласбест» получили бронь уже после того, как их мобилизовали Фото:
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Мобилизация в России

Часть ошибочно мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» вернулась домой и уже приступила к работе. Переговоры по другим работникам предприятия продолжают вести с Министерством обороны РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ураласбеста».

«Из 31 сотрудника уже вернулись 12 специалистов. 11 из них вновь приступили к работе на комбинате, в том числе на критически важных специальностях — машинисты экскаваторов, машинисты тяговых агрегатов и другие. По остальным ведется работы по линии Министерства обороны РФ», — рассказали на предприятии.

Ранее стало известно, что 31 сотрудник «Ураласбеста» мобилизовали для участия в специальной военной операции. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения комбината в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — порядка 9,7 тысячи.

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Часть ошибочно мобилизованных сотрудников предприятия «Ураласбест» вернулась домой и уже приступила к работе. Переговоры по другим работникам предприятия продолжают вести с Министерством обороны РФ, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ураласбеста». «Из 31 сотрудника уже вернулись 12 специалистов. 11 из них вновь приступили к работе на комбинате, в том числе на критически важных специальностях — машинисты экскаваторов, машинисты тяговых агрегатов и другие. По остальным ведется работы по линии Министерства обороны РФ», — рассказали на предприятии. Ранее стало известно, что 31 сотрудник «Ураласбеста» мобилизовали для участия в специальной военной операции. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что мужчин мобилизовали еще до включения комбината в приказ Минпромторга, дающий право на отсрочку от призыва. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — порядка 9,7 тысячи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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