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У директоров курганских школ появятся советники

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Город. Курган, гимназия 27, школа 27
Набор на новые должности в курганские школы объявят в январе 2023 года Фото:

У директоров курганских школ появятся советники по воспитательной работе. Набор на эти должности начнется в январе 2023 года, сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Этот проект сейчас реализуется в пилотных регионах РФ. С 1 сентября 2023 года Курганская область тоже зайдет в проект. На это будут выделены средства из федерального бюджета. Советники отбираются на добровольной основе: они должны будут заявиться, а затем пройти обучение. Первые 15 субъектов проходили обучение на территории ВДЦ „Орленок“», — рассказал Кочеров.

По словам Кочерова, функционал у советников будет отличаться от работы вожатых. Главная задача советников — помогать ребенку реализовывать себя. Советники также будут работать с новым российским движением детей и молодежи, которое сейчас формируется в регионах. «Не будет вожатых, будут советники, педагоги-организаторы. Мы [Курганская область] сейчас проходим конкурсный отбор, в январе мы начнем широко рекламировать эти должности для желающих их занять», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что власти РФ поручили детям придумать идеологию нового движения. Законопроект о создании нового молодежного движения был внесен в Госдуму в честь 100-летия пионерского движения. Основная его цель — подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, а также формирование их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей», развитие творческой активности, любви к Отечеству и трудолюбия.

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У директоров курганских школ появятся советники по воспитательной работе. Набор на эти должности начнется в январе 2023 года, сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров в прямом эфире в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Этот проект сейчас реализуется в пилотных регионах РФ. С 1 сентября 2023 года Курганская область тоже зайдет в проект. На это будут выделены средства из федерального бюджета. Советники отбираются на добровольной основе: они должны будут заявиться, а затем пройти обучение. Первые 15 субъектов проходили обучение на территории ВДЦ „Орленок“», — рассказал Кочеров. По словам Кочерова, функционал у советников будет отличаться от работы вожатых. Главная задача советников — помогать ребенку реализовывать себя. Советники также будут работать с новым российским движением детей и молодежи, которое сейчас формируется в регионах. «Не будет вожатых, будут советники, педагоги-организаторы. Мы [Курганская область] сейчас проходим конкурсный отбор, в январе мы начнем широко рекламировать эти должности для желающих их занять», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что власти РФ поручили детям придумать идеологию нового движения. Законопроект о создании нового молодежного движения был внесен в Госдуму в честь 100-летия пионерского движения. Основная его цель — подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, а также формирование их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей», развитие творческой активности, любви к Отечеству и трудолюбия.
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