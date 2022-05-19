В Госдуме предложили создать общероссийское детское движение

19 мая 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Общество «Большая перемена» хочет объединить 18 млн школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России предложили создать общероссийское детское движение «Большая перемена». Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ 11 депутатов и три сенатора Совета Федерации. «Движение преследует цель содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение призвано участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи, создавать возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи», — сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что проект будет стараться привлечь всех школьников России — около 18 млн детей. Примечательно, что в создании программы движения будут принимать участие сами дети. Возглавить наблюдательный совет движения предложат президенту России Владимиру Путину. Депутаты подчеркнули, что «Большая перемена» не будет частью какой-либо госструктуры и в будущем станет общественным институтом.

В России предложили создать общероссийское детское движение «Большая перемена». Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу РФ 11 депутатов и три сенатора Совета Федерации. «Движение преследует цель содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение призвано участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи, создавать возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи», — сообщается на сайте Госдумы. Отмечается, что проект будет стараться привлечь всех школьников России — около 18 млн детей. Примечательно, что в создании программы движения будут принимать участие сами дети. Возглавить наблюдательный совет движения предложат президенту России Владимиру Путину. Депутаты подчеркнули, что «Большая перемена» не будет частью какой-либо госструктуры и в будущем станет общественным институтом.