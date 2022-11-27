«Женская гвардия Урала» продемонстрировала военные навыки на практике. Фото, видео

28 ноября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

В «Женской гвардии Урала» рассказали о ближайших планах развития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Женская гвардия Урала» продемонстрировали боевые навыки на практике. Девушки тренируются в учебном центре Елани и на свердловских стрельбищах. «Девушки еженедельно проходят подготовку по метанию ножей, боксу и стрельбе. Нас обучают опытные инструктора, которые участвуют в боевых действиях Донецка с 2014 года. В будущем планируем расширяться и поставлять больше помощи нашим защитникам. Очень много девушек с разных городов поддерживают наше движение», — рассказала представитель «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина. В учебном центре Елани девушки стреляли из высокоточной винтовки Orsis T-5000, также раздали теплые маски и кофты мобилизованным. На Старопышминском стрельбище (Свердловская область) «Женская гвардия Урала» научились стрельбе из ружья «Сайга». Участницы гвардии успешно разбирают и собирают автомат «Калашникова» во время тренировок. «В ближайшее время собираемся открыть отделения „Женской гвардии Урала“ в Донецке, Москве, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске», — поделилась Ольга Сметанина. Ранее URA.RU сообщало, что девушки из «Женской гвардии Урала» собираются приобрести танк для солдат на фронте. Они призывают воссоединиться всех патриотов УрФО. «Женская гвардия Урала» тренируется с мобилизованными в учебном центре Елани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участницы «ЖГУТ» разбирают и собирают автоматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «ЖГУТ» тренируется в Елани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Женская гвардия Урала» продемонстрировали боевые навыки на практике. Девушки тренируются в учебном центре Елани и на свердловских стрельбищах. «Девушки еженедельно проходят подготовку по метанию ножей, боксу и стрельбе. Нас обучают опытные инструктора, которые участвуют в боевых действиях Донецка с 2014 года. В будущем планируем расширяться и поставлять больше помощи нашим защитникам. Очень много девушек с разных городов поддерживают наше движение», — рассказала представитель «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина. В учебном центре Елани девушки стреляли из высокоточной винтовки Orsis T-5000, также раздали теплые маски и кофты мобилизованным. На Старопышминском стрельбище (Свердловская область) «Женская гвардия Урала» научились стрельбе из ружья «Сайга». Участницы гвардии успешно разбирают и собирают автомат «Калашникова» во время тренировок. «В ближайшее время собираемся открыть отделения „Женской гвардии Урала“ в Донецке, Москве, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске», — поделилась Ольга Сметанина. Ранее URA.RU сообщало, что девушки из «Женской гвардии Урала» собираются приобрести танк для солдат на фронте. Они призывают воссоединиться всех патриотов УрФО.