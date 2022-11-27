27 ноября 2022

«Женская гвардия Урала» продемонстрировала военные навыки на практике. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, антипина елена, жгут, женская гвардия урала
В «Женской гвардии Урала» рассказали о ближайших планах развития Фото:
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«Женская гвардия Урала» продемонстрировали боевые навыки на практике. Девушки тренируются в учебном центре Елани и на свердловских стрельбищах.

«Девушки еженедельно проходят подготовку по метанию ножей, боксу и стрельбе. Нас обучают опытные инструктора, которые участвуют в боевых действиях Донецка с 2014 года. В будущем планируем расширяться и поставлять больше помощи нашим защитникам. Очень много девушек с разных городов поддерживают наше движение», — рассказала представитель «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина.

В учебном центре Елани девушки стреляли из высокоточной винтовки Orsis T-5000, также раздали теплые маски и кофты мобилизованным. На Старопышминском стрельбище (Свердловская область) «Женская гвардия Урала» научились стрельбе из ружья «Сайга». Участницы гвардии успешно разбирают и собирают автомат «Калашникова» во время тренировок. «В ближайшее время собираемся открыть отделения „Женской гвардии Урала“ в Донецке, Москве, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске», — поделилась Ольга Сметанина.

Ранее URA.RU сообщало, что девушки из «Женской гвардии Урала» собираются приобрести танк для солдат на фронте. Они призывают воссоединиться всех патриотов УрФО.

Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область
«Женская гвардия Урала» тренируется с мобилизованными в учебном центре Елани
Фото:
Женская гвардия Урала. Екатеринбург
Участницы «ЖГУТ» разбирают и собирают автоматы
Фото:
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область
«ЖГУТ» тренируется в Елани
Фото:

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«Женская гвардия Урала» продемонстрировали боевые навыки на практике. Девушки тренируются в учебном центре Елани и на свердловских стрельбищах. «Девушки еженедельно проходят подготовку по метанию ножей, боксу и стрельбе. Нас обучают опытные инструктора, которые участвуют в боевых действиях Донецка с 2014 года. В будущем планируем расширяться и поставлять больше помощи нашим защитникам. Очень много девушек с разных городов поддерживают наше движение», — рассказала представитель «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина. В учебном центре Елани девушки стреляли из высокоточной винтовки Orsis T-5000, также раздали теплые маски и кофты мобилизованным. На Старопышминском стрельбище (Свердловская область) «Женская гвардия Урала» научились стрельбе из ружья «Сайга». Участницы гвардии успешно разбирают и собирают автомат «Калашникова» во время тренировок. «В ближайшее время собираемся открыть отделения „Женской гвардии Урала“ в Донецке, Москве, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске», — поделилась Ольга Сметанина. Ранее URA.RU сообщало, что девушки из «Женской гвардии Урала» собираются приобрести танк для солдат на фронте. Они призывают воссоединиться всех патриотов УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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