«Женская гвардия Урала» продемонстрировали боевые навыки на практике. Девушки тренируются в учебном центре Елани и на свердловских стрельбищах.
«Девушки еженедельно проходят подготовку по метанию ножей, боксу и стрельбе. Нас обучают опытные инструктора, которые участвуют в боевых действиях Донецка с 2014 года. В будущем планируем расширяться и поставлять больше помощи нашим защитникам. Очень много девушек с разных городов поддерживают наше движение», — рассказала представитель «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина.
В учебном центре Елани девушки стреляли из высокоточной винтовки Orsis T-5000, также раздали теплые маски и кофты мобилизованным. На Старопышминском стрельбище (Свердловская область) «Женская гвардия Урала» научились стрельбе из ружья «Сайга». Участницы гвардии успешно разбирают и собирают автомат «Калашникова» во время тренировок. «В ближайшее время собираемся открыть отделения „Женской гвардии Урала“ в Донецке, Москве, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске», — поделилась Ольга Сметанина.
Ранее URA.RU сообщало, что девушки из «Женской гвардии Урала» собираются приобрести танк для солдат на фронте. Они призывают воссоединиться всех патриотов УрФО.
«Женская гвардия Урала» тренируется с мобилизованными в учебном центре Елани
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«Женская гвардия Урала» продемонстрировали боевые навыки на практике. Девушки тренируются в учебном центре Елани и на свердловских стрельбищах. «Девушки еженедельно проходят подготовку по метанию ножей, боксу и стрельбе. Нас обучают опытные инструктора, которые участвуют в боевых действиях Донецка с 2014 года. В будущем планируем расширяться и поставлять больше помощи нашим защитникам. Очень много девушек с разных городов поддерживают наше движение», — рассказала представитель «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина. В учебном центре Елани девушки стреляли из высокоточной винтовки Orsis T-5000, также раздали теплые маски и кофты мобилизованным. На Старопышминском стрельбище (Свердловская область) «Женская гвардия Урала» научились стрельбе из ружья «Сайга». Участницы гвардии успешно разбирают и собирают автомат «Калашникова» во время тренировок. «В ближайшее время собираемся открыть отделения „Женской гвардии Урала“ в Донецке, Москве, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске и Челябинске», — поделилась Ольга Сметанина. Ранее URA.RU сообщало, что девушки из «Женской гвардии Урала» собираются приобрести танк для солдат на фронте. Они призывают воссоединиться всех патриотов УрФО.