Свердловские девушки, посетившие Донбасс, купят танк для солдат на фронте. Видео

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Девушки, посетившие СВО, купят танк для защитников родины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Свердловские девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина купят танк для защитников родины на спецоперации, вдохновившись поездкой в Донбасс. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода», выяснил корреспондент URA.RU.

«Мы надеемся, что нас поддержит „Уралвагонзавод“, для совместной работы. Сейчас необходимо призвать всех уральцев, как „Уральский Добровольский танковый корпус“ в те времена и собрать средства на современный танк „Т-90“. Как гласил наш лозунг в 1943 году: „Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой“. Мы призываем всех патриотов нашего Урала воссоединиться», — рассказала Ольга Сметанина корреспонденту агентства.

По словам ее коллеги Елены Антипиной, поездка в Донбасс поделила их жизнь на «до» и «после». «Получили эмоции, которые побудили нас больше времени уделять благотворительной миссии», — добавила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, как основатели «Женской гвардии Урала» вдохновляли солдат на подвиги во время СВО. Солдатом очень ценно присутствие рядом девушки.

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Свердловские девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина купят танк для защитников родины на спецоперации, вдохновившись поездкой в Донбасс. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода», выяснил корреспондент URA.RU. «Мы надеемся, что нас поддержит „Уралвагонзавод“, для совместной работы. Сейчас необходимо призвать всех уральцев, как „Уральский Добровольский танковый корпус“ в те времена и собрать средства на современный танк „Т-90“. Как гласил наш лозунг в 1943 году: „Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой“. Мы призываем всех патриотов нашего Урала воссоединиться», — рассказала Ольга Сметанина корреспонденту агентства. По словам ее коллеги Елены Антипиной, поездка в Донбасс поделила их жизнь на «до» и «после». «Получили эмоции, которые побудили нас больше времени уделять благотворительной миссии», — добавила девушка. Ранее URA.RU сообщало, как основатели «Женской гвардии Урала» вдохновляли солдат на подвиги во время СВО. Солдатом очень ценно присутствие рядом девушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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