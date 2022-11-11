Девушки, посетившие СВО, купят танк для защитников родины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина купят танк для защитников родины на спецоперации, вдохновившись поездкой в Донбасс. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода», выяснил корреспондент URA.RU.

«Мы надеемся, что нас поддержит „Уралвагонзавод“, для совместной работы. Сейчас необходимо призвать всех уральцев, как „Уральский Добровольский танковый корпус“ в те времена и собрать средства на современный танк „Т-90“. Как гласил наш лозунг в 1943 году: „Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой“. Мы призываем всех патриотов нашего Урала воссоединиться», — рассказала Ольга Сметанина корреспонденту агентства.

По словам ее коллеги Елены Антипиной, поездка в Донбасс поделила их жизнь на «до» и «после». «Получили эмоции, которые побудили нас больше времени уделять благотворительной миссии», — добавила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, как основатели «Женской гвардии Урала» вдохновляли солдат на подвиги во время СВО. Солдатом очень ценно присутствие рядом девушки.