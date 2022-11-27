27 ноября 2022

Челябинский мэр пригнал машину бойцам в Херсонскую область. Фото, видео

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Открытие памятника Александру Второму и фрески в реконструируемом храме Александра Невского на Алом поле. Челябинск, виноградов александр
Машину купили вскладчину, а доставил ее бойцам лично мэр Александр Виноградов Фото:
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Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов лично пригнал пикап бойцам бригады, в которой служит под Херсоном его земляк. Об этом сообщил сам глава города.

«Гвардейская бригада, где служит награжденный орденом Мужества уроженец Троицка Дмитрий, находится в зоне СВО. Дмитрий попросил помочь с приобретением автомобиля типа „пикап“ для нанесения поражения противнику, не обнаруживая себя, и для эвакуации с поля боя раненых. Мы с депутатами Василием Хасановым, Сергеем Бобылевым и секретарем исполкома „ЕР“ Анатолием Зуевым доехали и передали машину и другие вещи нашим защитникам», — рассказал Виноградов в соцсетях.

Как пояснил троицкий мэр, машину купили вскладчину: усилиями администрации, собрания депутатов, ООО «Троицкий тракторный завод», коллектива АО «Электромеханический завод», фабрики мороженого «Фрост», предпринимателей из автосервиса, магазина «Искра», бизнесмена Анатолия Сурова. Также на фронт привезли посылки от родных и неравнодушных троичан.

Средства на покупку собирали всем Троицком
Фото:
Пикап получили бойцы на передовой
Фото:

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Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов лично пригнал пикап бойцам бригады, в которой служит под Херсоном его земляк. Об этом сообщил сам глава города. «Гвардейская бригада, где служит награжденный орденом Мужества уроженец Троицка Дмитрий, находится в зоне СВО. Дмитрий попросил помочь с приобретением автомобиля типа „пикап“ для нанесения поражения противнику, не обнаруживая себя, и для эвакуации с поля боя раненых. Мы с депутатами Василием Хасановым, Сергеем Бобылевым и секретарем исполкома „ЕР“ Анатолием Зуевым доехали и передали машину и другие вещи нашим защитникам», — рассказал Виноградов в соцсетях. Как пояснил троицкий мэр, машину купили вскладчину: усилиями администрации, собрания депутатов, ООО «Троицкий тракторный завод», коллектива АО «Электромеханический завод», фабрики мороженого «Фрост», предпринимателей из автосервиса, магазина «Искра», бизнесмена Анатолия Сурова. Также на фронт привезли посылки от родных и неравнодушных троичан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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