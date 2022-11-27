Машину купили вскладчину, а доставил ее бойцам лично мэр Александр Виноградов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов лично пригнал пикап бойцам бригады, в которой служит под Херсоном его земляк. Об этом сообщил сам глава города.

«Гвардейская бригада, где служит награжденный орденом Мужества уроженец Троицка Дмитрий, находится в зоне СВО. Дмитрий попросил помочь с приобретением автомобиля типа „пикап“ для нанесения поражения противнику, не обнаруживая себя, и для эвакуации с поля боя раненых. Мы с депутатами Василием Хасановым, Сергеем Бобылевым и секретарем исполкома „ЕР“ Анатолием Зуевым доехали и передали машину и другие вещи нашим защитникам», — рассказал Виноградов в соцсетях.

Как пояснил троицкий мэр, машину купили вскладчину: усилиями администрации, собрания депутатов, ООО «Троицкий тракторный завод», коллектива АО «Электромеханический завод», фабрики мороженого «Фрост», предпринимателей из автосервиса, магазина «Искра», бизнесмена Анатолия Сурова. Также на фронт привезли посылки от родных и неравнодушных троичан.

Средства на покупку собирали всем Троицком Фото: аккаунт Александра Виноградова в «ВК»