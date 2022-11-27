27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Прокуратура проверит аэропорты ХМАО из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Прокуратура проверит достаточное количество снегоуборочной техники Фото:

Уральская транспортная прокуратура проверит все аэропорты ХМАО из-за начавшейся зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого сотрудниками ведомства проводится проверка закона в условиях снегопадов и перепадов температур. В частности, в первую очередь будет проверено оснащение воздушных гаваней необходимым количеством снегоуборочных машин», — отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обратилась с иском в суд к администрации Урая, требуя закрыть свалку возле аэропорта. Полигон мусорных отходов привлекает большое скопление птиц и создает угрозу безопасности полетов.

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Уральская транспортная прокуратура проверит все аэропорты ХМАО из-за начавшейся зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого сотрудниками ведомства проводится проверка закона в условиях снегопадов и перепадов температур. В частности, в первую очередь будет проверено оснащение воздушных гаваней необходимым количеством снегоуборочных машин», — отметили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обратилась с иском в суд к администрации Урая, требуя закрыть свалку возле аэропорта. Полигон мусорных отходов привлекает большое скопление птиц и создает угрозу безопасности полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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