Прокуратура проверит аэропорты ХМАО из-за снегопадов

Уральская транспортная прокуратура проверит все аэропорты ХМАО из-за начавшейся зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого сотрудниками ведомства проводится проверка закона в условиях снегопадов и перепадов температур. В частности, в первую очередь будет проверено оснащение воздушных гаваней необходимым количеством снегоуборочных машин», — отметили в прокуратуре.
Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутская транспортная прокуратура обратилась с иском в суд к администрации Урая, требуя закрыть свалку возле аэропорта. Полигон мусорных отходов привлекает большое скопление птиц и создает угрозу безопасности полетов.
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