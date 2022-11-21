Прокуратура закрывает свалку в ХМАО из-за угрозы самолетам

Птицы со свалки создают угрозу самолетам Фото: Илья Московец © URA.RU

Сургутская транспортная прокуратура обратилась с иском в суд к администрации Урая, требуя закрыть свалку возле аэропорта. Полигон мусорных отходов привлекает большое скопление птиц и создает угрозу безопасности полетов. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«Вблизи аэропорта города Урай расположен полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, собственником которого является администрация города. Скопление отходов способствует массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. Работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиапроисшествиям с участием птиц. Судом кассационной инстанции поддержана позиция транспортного прокурора в гражданском деле о ликвидации полигона», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

В администрации Урая, не согласившись с выводами суда в первой и апелляционной инстанций, попытались его обжаловать. Однако кассационный суд поддержал правовую позицию Сургутского транспортного прокурора, оставив решение суда без изменений. Контроль за исполнение решения суда возложен на транспортную прокуратуру.

Ранее URA.RU сообщало, что администрации Нягани не удалось оспорить в апелляционном суде запрет на использование свалки рядом с аэропортом города. Транспортный прокурор направил в Няганский городской суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию полигона бытовых отходов на территории города, прилегающей к аэропорту.