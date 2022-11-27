27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Тюменец потратил 60 рублей и выиграл в лотерею миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейный билет
Лотерейный билет принес тюменцу более 12 млн рублей Фото:

Житель Тюменской области выиграл более 12 миллионов рублей в лотерею, потратив на билет всего 60 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото».

«Житель Тюменской области выиграл более 12 миллионов рублей в «Спортлото «5 из 36». Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно, что герой розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в мобильной версии сайта», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Всех тюменцев, которые покупали билеты на розыгрыш 26 ноября, просят проверить их. По правилам лотереи, суперприз положен тому, кто угадает все числа в первом и втором полях билета. Победитель отметил 7, 11, 18, 35, 32 в первом поле и число 3 — во втором.

Как добавили в «Столото», за 2021 год жители Тюменской области выиграли в лотерею почти 377,5 млн рублей. При этом 14 человек стали миллионерами, еще столько же получили от 500 000 рублей до миллиона.

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Житель Тюменской области выиграл более 12 миллионов рублей в лотерею, потратив на билет всего 60 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственных лотерей «Столото». «Житель Тюменской области выиграл более 12 миллионов рублей в «Спортлото «5 из 36». Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно, что герой розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в мобильной версии сайта», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Всех тюменцев, которые покупали билеты на розыгрыш 26 ноября, просят проверить их. По правилам лотереи, суперприз положен тому, кто угадает все числа в первом и втором полях билета. Победитель отметил 7, 11, 18, 35, 32 в первом поле и число 3 — во втором. Как добавили в «Столото», за 2021 год жители Тюменской области выиграли в лотерею почти 377,5 млн рублей. При этом 14 человек стали миллионерами, еще столько же получили от 500 000 рублей до миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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