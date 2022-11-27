Мужчина просит миллион рублей за кусок метеорита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Губкинского (ЯНАО) продает метеорит за миллион рублей. Объявление об этом размещено на площадке Avito.

«Метеорит настоящий за 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Также предлагается на три года оформить кредит на товар.

Агентство попыталось связаться с продавцом. На момент публикации этого сделать не удалось.

Ранее сообщалось, что житель Салехарда продавал зуб мамонта по цене BMW. Ямалец предлагал приобрести зуб за 900 тысяч рублей.

Метеорит Авито