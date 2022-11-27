27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Житель ЯНАО продает метеорит за миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорит, возвращение недостающего фрагмента в Челябинский краеведческий музей. Челябинск, метеорит
Мужчина просит миллион рублей за кусок метеорита Фото:

Житель Губкинского (ЯНАО) продает метеорит за миллион рублей. Объявление об этом размещено на площадке Avito.

«Метеорит настоящий за 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Также предлагается на три года оформить кредит на товар.

Агентство попыталось связаться с продавцом. На момент публикации этого сделать не удалось.

Ранее сообщалось, что житель Салехарда продавал зуб мамонта по цене BMW. Ямалец предлагал приобрести зуб за 900 тысяч рублей.

Метеорит
Метеорит

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Житель Губкинского (ЯНАО) продает метеорит за миллион рублей. Объявление об этом размещено на площадке Avito. «Метеорит настоящий за 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Также предлагается на три года оформить кредит на товар. Агентство попыталось связаться с продавцом. На момент публикации этого сделать не удалось. Ранее сообщалось, что житель Салехарда продавал зуб мамонта по цене BMW. Ямалец предлагал приобрести зуб за 900 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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