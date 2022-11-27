Мужчина просит миллион рублей за кусок метеорита
Житель Губкинского (ЯНАО) продает метеорит за миллион рублей. Объявление об этом размещено на площадке Avito.
«Метеорит настоящий за 100 000 рублей», — говорится в сообщении. Также предлагается на три года оформить кредит на товар.
Агентство попыталось связаться с продавцом. На момент публикации этого сделать не удалось.
Ранее сообщалось, что житель Салехарда продавал зуб мамонта по цене BMW. Ямалец предлагал приобрести зуб за 900 тысяч рублей.
Метеорит
Метеорит
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