24 ноября 2022
23 ноября 2022

В ЯНАО продают зуб мамонта по цене машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, древность, экспонат, зуб мамонта
Житель Салехарда предлагает купить зуб мамонта за 900 000 рублей Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) продает зуб мамонта по цене немецкой машины. Предприимчивый ямалец просит за товар 900 тысяч рублей, говорится в объявлении на Avito.

«Зуб мамонта — 900 тысяч рублей. Продам срочно», — сказано в сообщении. Продавец также предлагает приобрести зуб в кредит.

Корреспондент попытался связаться с продавцом. Однако по контактам доступным на площадке Avito дозвониться не удалось.

При этом за цену, которую ямалец просит за зуб мамонта, можно приобрести BMW 3 серии. Житель Нового Уренгоя просит за авто 2011 года всего 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель ЯНАО распродает дорожные знаки. За одну штуку он просил полторы тысячи рублей.

Зуб мамонта
Зуб мамонта

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Житель Салехарда (ЯНАО) продает зуб мамонта по цене немецкой машины. Предприимчивый ямалец просит за товар 900 тысяч рублей, говорится в объявлении на Avito. «Зуб мамонта — 900 тысяч рублей. Продам срочно», — сказано в сообщении. Продавец также предлагает приобрести зуб в кредит. Корреспондент попытался связаться с продавцом. Однако по контактам доступным на площадке Avito дозвониться не удалось. При этом за цену, которую ямалец просит за зуб мамонта, можно приобрести BMW 3 серии. Житель Нового Уренгоя просит за авто 2011 года всего 800 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО распродает дорожные знаки. За одну штуку он просил полторы тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...