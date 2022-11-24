В ЯНАО продают зуб мамонта по цене машины. Фото

25 ноября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Житель Салехарда предлагает купить зуб мамонта за 900 000 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Салехарда (ЯНАО) продает зуб мамонта по цене немецкой машины. Предприимчивый ямалец просит за товар 900 тысяч рублей, говорится в объявлении на Avito. «Зуб мамонта — 900 тысяч рублей. Продам срочно», — сказано в сообщении. Продавец также предлагает приобрести зуб в кредит. Корреспондент попытался связаться с продавцом. Однако по контактам доступным на площадке Avito дозвониться не удалось. При этом за цену, которую ямалец просит за зуб мамонта, можно приобрести BMW 3 серии. Житель Нового Уренгоя просит за авто 2011 года всего 800 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО распродает дорожные знаки. За одну штуку он просил полторы тысячи рублей. Зуб мамонта Авито Зуб мамонта Авито

Житель Салехарда (ЯНАО) продает зуб мамонта по цене немецкой машины. Предприимчивый ямалец просит за товар 900 тысяч рублей, говорится в объявлении на Avito. «Зуб мамонта — 900 тысяч рублей. Продам срочно», — сказано в сообщении. Продавец также предлагает приобрести зуб в кредит. Корреспондент попытался связаться с продавцом. Однако по контактам доступным на площадке Avito дозвониться не удалось. При этом за цену, которую ямалец просит за зуб мамонта, можно приобрести BMW 3 серии. Житель Нового Уренгоя просит за авто 2011 года всего 800 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что житель ЯНАО распродает дорожные знаки. За одну штуку он просил полторы тысячи рублей.