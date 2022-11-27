Пермский мэр после избрания вводит новую практику общения с жителями

Цветов проводит совместные встречи с прокурором Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава Пермского муниципального района Владимир Цветов, который был недавно переизбран на пост, анонсировал новую практику общения с местными жителями. Он начал проводить приемы с населением совместно с прокурором округа Александром Теплых. Информация об этом появилась на официальной странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

«Провел прием в Кукуштане совместно с прокурором округа Александром Теплых. Планируем проводить такие выездные совместные приемы постоянно. Следующие будут 6 декабря в Платошино и 20 декабря — в Нижнем Пальнике», — сказано в посте.

В Кукуштане Цветов и Теплых ответили на самые популярные вопросы местных жителей. Например, они рассказали, что межпоселковый газопровод Ключики — Байболовка вошел в программу газификации Пермского края, проектные работы закончатся в 2024 году.

Ранее URA.RU сообщало, что ранее Цветов уже работал в Пермском районе — в период с 2014 по 2019 год он был главой администрации муниципалитета, а затем — возглавил администрацию Кировского района Перми. В апреле 2021 года на внеочередном заседании земского собрания он был избран главой Пермского муниципального района. После прошедшей в территории муниципальной реформы Владимир Цветов смог остаться на посту главы.