23 ноября 2022

В Пермском крае после реформы муниципалитета избрали главу

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Заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов г. Перми.
Владимир Цветов (в центре) останется на посту главы Пермского округа Фото:

Владимир Цветов смог остаться на посту главы Пермского муниципального округа (Пермский край) после прошедшей в территории муниципальной реформы. Его кандидатура поддержана депутатами округа на пост мэра единогласно. Об этом Цветов рассказал в своем аккаунте в Telegram.

«Избран главой Пермского муниципального округа. Сегодня депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Завтра, 25 ноября, мой первый рабочий день в новой должности», — написал Цветов. Чиновник также поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и пообещал дальше «работать на благо округа».

Пермский район получил статус округа в 2022 году. Цветов возглавил муниципалитет до его укрупнения — в апреле 2021 года. Он являлся фаворитом в борьбе за кресло главы преобразованной территории.

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Владимир Цветов смог остаться на посту главы Пермского муниципального округа (Пермский край) после прошедшей в территории муниципальной реформы. Его кандидатура поддержана депутатами округа на пост мэра единогласно. Об этом Цветов рассказал в своем аккаунте в Telegram. «Избран главой Пермского муниципального округа. Сегодня депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Завтра, 25 ноября, мой первый рабочий день в новой должности», — написал Цветов. Чиновник также поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и пообещал дальше «работать на благо округа». Пермский район получил статус округа в 2022 году. Цветов возглавил муниципалитет до его укрупнения — в апреле 2021 года. Он являлся фаворитом в борьбе за кресло главы преобразованной территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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