В Пермском крае после реформы муниципалитета избрали главу

24 ноября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Владимир Цветов (в центре) останется на посту главы Пермского округа Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Владимир Цветов смог остаться на посту главы Пермского муниципального округа (Пермский край) после прошедшей в территории муниципальной реформы. Его кандидатура поддержана депутатами округа на пост мэра единогласно. Об этом Цветов рассказал в своем аккаунте в Telegram. «Избран главой Пермского муниципального округа. Сегодня депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Завтра, 25 ноября, мой первый рабочий день в новой должности», — написал Цветов. Чиновник также поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и пообещал дальше «работать на благо округа». Пермский район получил статус округа в 2022 году. Цветов возглавил муниципалитет до его укрупнения — в апреле 2021 года. Он являлся фаворитом в борьбе за кресло главы преобразованной территории.

Владимир Цветов смог остаться на посту главы Пермского муниципального округа (Пермский край) после прошедшей в территории муниципальной реформы. Его кандидатура поддержана депутатами округа на пост мэра единогласно. Об этом Цветов рассказал в своем аккаунте в Telegram. «Избран главой Пермского муниципального округа. Сегодня депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Завтра, 25 ноября, мой первый рабочий день в новой должности», — написал Цветов. Чиновник также поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и пообещал дальше «работать на благо округа». Пермский район получил статус округа в 2022 году. Цветов возглавил муниципалитет до его укрупнения — в апреле 2021 года. Он являлся фаворитом в борьбе за кресло главы преобразованной территории.