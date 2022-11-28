Первый вице-губернатор Челябинской области получит новый пост

Ирина Гехт получит высокий партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт станет координатором партийного проекта единороссов «Женское движение». Решение будет озвучено на региональной ассамблее фракций ЕР всех уровней в День партии 1 декабря.

«В День рождения партии состоится ассамблея, в которой примут участие представителей фракций „Единой России“ всех уровне — от советов поселений до заксобрания Челябинской области. В рамках мероприятия также пройдет торжественное заседание президиума регионального отделения ЕР, которое проведет губернатор Алексей Текслер. Он, как областной лидер единороссов, и предложит решение по Гехт», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе главы региона подтвердили URA.RU, что такое мероприятие значится в графике Текслера. Партийные проекты «Единой России» «Женское движение» и «Предпринимательство» призваны помочь женщинам-предпринимательницам. В том числе тем, кто остался управлять бизнесом мобилизованных супругов, уехавших на фронт. Об этом сообщила на прошлой неделе замсекретаря Генсовета «Единой России», председатель общественного совета федерального партпроекта Дарья Лантратова.