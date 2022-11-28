28 ноября 2022

В Германии заявили о «повсеместном» дефиците боеприпасов в бундесвере

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат, армия нато, бундесвер, армия германии
Из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается Фото:
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В Германии отметили повсеместную нехватку боеприпасов в бундесвере (вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — прим. URA.RU). Об этом доложил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.

Представитель кабмина ФРГ считает, что дефицит оружия наблюдается в бундесвере «повсеместно». Однако он указал, что об этом лучше знает представитель минобороны ФРГ Арно Коллац.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько хватит боеприпасов в бундесвере, Штеффен Хебештрайт признался, что не может дать ответа. «Потому что это секретная информация», — сказал он, передает РИА Новости.

Ранее журналисты американской газеты Washington Post писали о том, что западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. При этом у армии РФ, несмотря на некоторые потери в бронетехнике, до сих пор присутствует весомый запас вооружений.

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В Германии отметили повсеместную нехватку боеприпасов в бундесвере (вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — прим. URA.RU). Об этом доложил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Представитель кабмина ФРГ считает, что дефицит оружия наблюдается в бундесвере «повсеместно». Однако он указал, что об этом лучше знает представитель минобороны ФРГ Арно Коллац. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько хватит боеприпасов в бундесвере, Штеффен Хебештрайт признался, что не может дать ответа. «Потому что это секретная информация», — сказал он, передает РИА Новости. Ранее журналисты американской газеты Washington Post писали о том, что западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. При этом у армии РФ, несмотря на некоторые потери в бронетехнике, до сих пор присутствует весомый запас вооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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