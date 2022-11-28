В Германии заявили о «повсеместном» дефиците боеприпасов в бундесвере

29 ноября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии отметили повсеместную нехватку боеприпасов в бундесвере (вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — прим. URA.RU). Об этом доложил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Представитель кабмина ФРГ считает, что дефицит оружия наблюдается в бундесвере «повсеместно». Однако он указал, что об этом лучше знает представитель минобороны ФРГ Арно Коллац. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько хватит боеприпасов в бундесвере, Штеффен Хебештрайт признался, что не может дать ответа. «Потому что это секретная информация», — сказал он, передает РИА Новости. Ранее журналисты американской газеты Washington Post писали о том, что западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. При этом у армии РФ, несмотря на некоторые потери в бронетехнике, до сих пор присутствует весомый запас вооружений.

В Германии отметили повсеместную нехватку боеприпасов в бундесвере (вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — прим. URA.RU). Об этом доложил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Представитель кабмина ФРГ считает, что дефицит оружия наблюдается в бундесвере «повсеместно». Однако он указал, что об этом лучше знает представитель минобороны ФРГ Арно Коллац. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько хватит боеприпасов в бундесвере, Штеффен Хебештрайт признался, что не может дать ответа. «Потому что это секретная информация», — сказал он, передает РИА Новости. Ранее журналисты американской газеты Washington Post писали о том, что западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. При этом у армии РФ, несмотря на некоторые потери в бронетехнике, до сих пор присутствует весомый запас вооружений.