В Германии заявили о «повсеместном» дефиците боеприпасов в бундесвере

В Германии отметили повсеместную нехватку боеприпасов в бундесвере (вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — прим. URA.RU). Об этом доложил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.
Представитель кабмина ФРГ считает, что дефицит оружия наблюдается в бундесвере «повсеместно». Однако он указал, что об этом лучше знает представитель минобороны ФРГ Арно Коллац.
Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько хватит боеприпасов в бундесвере, Штеффен Хебештрайт признался, что не может дать ответа. «Потому что это секретная информация», — сказал он, передает РИА Новости.
Ранее журналисты американской газеты Washington Post писали о том, что западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. При этом у армии РФ, несмотря на некоторые потери в бронетехнике, до сих пор присутствует весомый запас вооружений.
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В Германии отметили повсеместную нехватку боеприпасов в бундесвере (вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — прим. URA.RU). Об этом доложил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Представитель кабмина ФРГ считает, что дефицит оружия наблюдается в бундесвере «повсеместно». Однако он указал, что об этом лучше знает представитель минобороны ФРГ Арно Коллац. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько хватит боеприпасов в бундесвере, Штеффен Хебештрайт признался, что не может дать ответа. «Потому что это секретная информация», — сказал он, передает РИА Новости. Ранее журналисты американской газеты Washington Post писали о том, что западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. При этом у армии РФ, несмотря на некоторые потери в бронетехнике, до сих пор присутствует весомый запас вооружений.