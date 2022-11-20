20 ноября 2022

Washington Post указал на проблему, с которой столкнулся Запад, помогая Киеву

В НАТО заявили об истощении запасов оружия из-за поставок Украине
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Запад из-за военной помощи Украине сталкивается с дефицитом вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

«Запад попал в сложную ситуацию. Много вооружения уже дано Украине. В результате чего западные страны должны копать глубже в свои запасы», — цитирует газета представителя страны НАТО. Он отметил, что несмотря на некоторые потери России в бронетехнике, у нее до сих пор присутствует весомый запас вооружений. Помимо этого, российские заводы по производству снарядов работают сверхурочно, что позволяет успешно и своевременно этот самый запас пополнять.

Ранее сообщалось, что возможный объем российского ракетного арсенала приводит в шок страны Запада. В Германии сообщили, что местным властям нужно купить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы, передает RT. Также появились сообщения, что из-за постоянных поставок оружия на Украину у Пентагона истощились запасы 155-мм артиллерийских снарядов и переносных зенитных комплексов «Стингер», сообщает «Царьград».

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Западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. Об этом сообщает американская газета Washington Post. «Запад попал в сложную ситуацию. Много вооружения уже дано Украине. В результате чего западные страны должны копать глубже в свои запасы», — цитирует газета представителя страны НАТО. Он отметил, что несмотря на некоторые потери России в бронетехнике, у нее до сих пор присутствует весомый запас вооружений. Помимо этого, российские заводы по производству снарядов работают сверхурочно, что позволяет успешно и своевременно этот самый запас пополнять. Ранее сообщалось, что возможный объем российского ракетного арсенала приводит в шок страны Запада. В Германии сообщили, что местным властям нужно купить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы, передает RT. Также появились сообщения, что из-за постоянных поставок оружия на Украину у Пентагона истощились запасы 155-мм артиллерийских снарядов и переносных зенитных комплексов «Стингер», сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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