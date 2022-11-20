Washington Post указал на проблему, с которой столкнулся Запад, помогая Киеву

В НАТО заявили об истощении запасов оружия из-за поставок Украине

21 ноября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Запад из-за военной помощи Украине сталкивается с дефицитом вооружения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. Об этом сообщает американская газета Washington Post. «Запад попал в сложную ситуацию. Много вооружения уже дано Украине. В результате чего западные страны должны копать глубже в свои запасы», — цитирует газета представителя страны НАТО. Он отметил, что несмотря на некоторые потери России в бронетехнике, у нее до сих пор присутствует весомый запас вооружений. Помимо этого, российские заводы по производству снарядов работают сверхурочно, что позволяет успешно и своевременно этот самый запас пополнять. Ранее сообщалось, что возможный объем российского ракетного арсенала приводит в шок страны Запада. В Германии сообщили, что местным властям нужно купить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы, передает RT. Также появились сообщения, что из-за постоянных поставок оружия на Украину у Пентагона истощились запасы 155-мм артиллерийских снарядов и переносных зенитных комплексов «Стингер», сообщает «Царьград».

Западные страны, оказывая масштабную военную помощь Украине, сталкиваются с дефицитом вооружения. Об этом сообщает американская газета Washington Post. «Запад попал в сложную ситуацию. Много вооружения уже дано Украине. В результате чего западные страны должны копать глубже в свои запасы», — цитирует газета представителя страны НАТО. Он отметил, что несмотря на некоторые потери России в бронетехнике, у нее до сих пор присутствует весомый запас вооружений. Помимо этого, российские заводы по производству снарядов работают сверхурочно, что позволяет успешно и своевременно этот самый запас пополнять. Ранее сообщалось, что возможный объем российского ракетного арсенала приводит в шок страны Запада. В Германии сообщили, что местным властям нужно купить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы, передает RT. Также появились сообщения, что из-за постоянных поставок оружия на Украину у Пентагона истощились запасы 155-мм артиллерийских снарядов и переносных зенитных комплексов «Стингер», сообщает «Царьград».