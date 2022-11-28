Правительство РФ продолжит содействие переселенцам в Свердловскую область, проживающим за рубежом

29 ноября 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Правительство РФ окажет содействие переселенцам в Свердловскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданам РФ, проживающим за рубежом и желающим переселиться в Свердловскую область, будет оказано содействие в занятости. Соответствующая госпрограмма будет действовать до 2027 года, о чем говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Согласовать проект изменений, которые вносятся в подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021—2023 годы» государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 года», — говорится в тексте документа. Государственная программа, направленная на возвращение бывших соотечественников, оказавшихся за пределами РФ, призвана снизить потребность в привлечении иностранной рабочей силы, временно пребывающей на территорию Свердловской области. За период действия программы в Свердловскую область, с 2013 по 2020 годы, прибыло и поставлено на учет 30336 соотечественников (14905 участников Государственной программы переселения соотечественников и 15431 членов их семей).

Гражданам РФ, проживающим за рубежом и желающим переселиться в Свердловскую область, будет оказано содействие в занятости. Соответствующая госпрограмма будет действовать до 2027 года, о чем говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Согласовать проект изменений, которые вносятся в подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021—2023 годы» государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2027 года», — говорится в тексте документа. Государственная программа, направленная на возвращение бывших соотечественников, оказавшихся за пределами РФ, призвана снизить потребность в привлечении иностранной рабочей силы, временно пребывающей на территорию Свердловской области. За период действия программы в Свердловскую область, с 2013 по 2020 годы, прибыло и поставлено на учет 30336 соотечественников (14905 участников Государственной программы переселения соотечественников и 15431 членов их семей).