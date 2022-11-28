Макрон прилетит к Байдену жаловаться на кризис в Европе из-за спецоперации

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить последствия спецоперации на Украине для экономики Европы. Об этом написали в Financial Times.
«Конфликт [на Украине] наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — написали в издании. Там также уточнили, что и американская, и французская стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень нелегко решить.
После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого западные страны столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, сообщает RT.
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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить последствия спецоперации на Украине для экономики Европы. Об этом написали в Financial Times. «Конфликт [на Украине] наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — написали в издании. Там также уточнили, что и американская, и французская стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень нелегко решить. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого западные страны столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, сообщает RT.