28 ноября 2022

Макрон прилетит к Байдену жаловаться на кризис в Европе из-за спецоперации

Макрон и Байден обсудят последствия спецоперации для экономики Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Макрон и Байден говорят, что назревает экономическая и геополитическая напряженность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить последствия спецоперации на Украине для экономики Европы. Об этом написали в Financial Times.

«Конфликт [на Украине] наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — написали в издании. Там также уточнили, что и американская, и французская стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень нелегко решить.

После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого западные страны столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, сообщает RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить последствия спецоперации на Украине для экономики Европы. Об этом написали в Financial Times. «Конфликт [на Украине] наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — написали в издании. Там также уточнили, что и американская, и французская стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень нелегко решить. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого западные страны столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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