Макрон прилетит к Байдену жаловаться на кризис в Европе из-за спецоперации Макрон и Байден обсудят последствия спецоперации для экономики Европы 29 ноября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 + Макрон и Байден говорят, что назревает экономическая и геополитическая напряженность Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить последствия спецоперации на Украине для экономики Европы. Об этом написали в Financial Times. «Конфликт [на Украине] наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — написали в издании . Там также уточнили, что и американская, и французская стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень нелегко решить. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого западные страны столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, сообщает RT. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить последствия спецоперации на Украине для экономики Европы. Об этом написали в Financial Times. «Конфликт [на Украине] наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — написали в издании. Там также уточнили, что и американская, и французская стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень нелегко решить. После начала спецоперации страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Из-за этого западные страны столкнулись с ростом на электроэнергию и продукты, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям