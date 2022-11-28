РИАН: на Херсонщине убили мать и сына из-за денег

29 ноября 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

Украинские агенты забивают насмерть мирных граждан из-за денег, сообщил Юрий Барбашов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Херсонской области из-за денег произошло убийство семьи, состоящей из матери и сына. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. «Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда напали на мать и сына и забили их до полусмерти, а после потребовали денег. Только потом мы узнали, что мать и сына забили насмерть», — приводит РИА Новости слова Барбашова. Ранее замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что украинские власти в Херсоне могут начать фильтрационные мероприятия. Корреспондент URA.RU сообщил, что в Херсоне расстреляны 39 пророссийски настроенных активистов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинские военные пытают местных жителей и издеваются над ними.

В Херсонской области из-за денег произошло убийство семьи, состоящей из матери и сына. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. «Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть. Нам известны случаи, когда напали на мать и сына и забили их до полусмерти, а после потребовали денег. Только потом мы узнали, что мать и сына забили насмерть», — приводит РИА Новости слова Барбашова. Ранее замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что украинские власти в Херсоне могут начать фильтрационные мероприятия. Корреспондент URA.RU сообщил, что в Херсоне расстреляны 39 пророссийски настроенных активистов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинские военные пытают местных жителей и издеваются над ними.