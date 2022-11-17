В Херсоне расстреляны 39 пророссийских активистов

17 ноября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Источник в экстренных службах сообщил о зачистках в Херсоне Фото: Официальный сайт президента Украины В Херсоне расстреляны 39 пророссийски настроенных активистов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По данным источника, жертвами карательных акций украинских силовиков стали 39 человек. Еще 74 подозреваемых в сотрудничестве с Россией, вывезены в неизвестном направлении. «Тела убитых не выдают родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — сообщили URA.RU в экстренных службах. Там отметили, что украинские националисты врываются в оставленные жилища и портят имущество. Обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой, чтобы отправить эти материалы собственникам и запугать их. Отвод российских войск из Херсона и с правого берега Днепра был осуществлен по решению командующего объединенной группировкой в зоне СВО Сергея Суровикина. Причиной стала реальная угроза жизни мирных жителей и военнослужащих.

В Херсоне расстреляны 39 пророссийски настроенных активистов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По данным источника, жертвами карательных акций украинских силовиков стали 39 человек. Еще 74 подозреваемых в сотрудничестве с Россией, вывезены в неизвестном направлении. «Тела убитых не выдают родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — сообщили URA.RU в экстренных службах. Там отметили, что украинские националисты врываются в оставленные жилища и портят имущество. Обыски сопровождаются фото- и видеосъемкой, чтобы отправить эти материалы собственникам и запугать их. Отвод российских войск из Херсона и с правого берега Днепра был осуществлен по решению командующего объединенной группировкой в зоне СВО Сергея Суровикина. Причиной стала реальная угроза жизни мирных жителей и военнослужащих.