В ЛНР на финишную прямую вышла разработка Конституции

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После референдумов в ЛНР началась интеграция в состав РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганской народной республике практически готова Конституция региона. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

«У нас сегодня на финишной стадии разработка Конституция ЛНР — это первый шаг в нашей законотворческой деятельности, от которого мы выстроили всю дорожную карту [интеграции в состав России]. Мы сейчас дорабатываем некоторые аспекты по ведомствам, которые непосредственно работают по Конституции, и начинаем полноценный процесс функционирования как субъекта РФ», — рассказал Мирошниченко.

По его словам, от принятия Конституции зависят последующие шаги в развитии республики. Так, со следующего года изменится региональный бюджет — если текущий был принят с учетом выполнения Минских соглашений, то бюджет на 2023 год будет составляться с учетом статуса ЛНР как полноправного субъекта Российской Федерации.

«Сегодня мы проводим перезагрузку Республики, чтобы с января уже работать как полноценный субъект РФ. Российский банк (ПСБ) здесь еще с лета работает, и его заход был большим шагом нас. Уверен, что и заход крупных российских брендов — лишь вопрос времени. Наш регион привлекателен, как экономически, так и покупательной способностью населения. Когда это произойдет? Напомню, что боевые действия на территории ЛНР еще не закончены, многие боятся рисковать. Но уверен, зайдет хотя бы один, а за ним потянутся все остальные», — подытожил собеседник.

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В Луганской народной республике практически готова Конституция региона. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. «У нас сегодня на финишной стадии разработка Конституция ЛНР — это первый шаг в нашей законотворческой деятельности, от которого мы выстроили всю дорожную карту [интеграции в состав России]. Мы сейчас дорабатываем некоторые аспекты по ведомствам, которые непосредственно работают по Конституции, и начинаем полноценный процесс функционирования как субъекта РФ», — рассказал Мирошниченко. По его словам, от принятия Конституции зависят последующие шаги в развитии республики. Так, со следующего года изменится региональный бюджет — если текущий был принят с учетом выполнения Минских соглашений, то бюджет на 2023 год будет составляться с учетом статуса ЛНР как полноправного субъекта Российской Федерации. «Сегодня мы проводим перезагрузку Республики, чтобы с января уже работать как полноценный субъект РФ. Российский банк (ПСБ) здесь еще с лета работает, и его заход был большим шагом нас. Уверен, что и заход крупных российских брендов — лишь вопрос времени. Наш регион привлекателен, как экономически, так и покупательной способностью населения. Когда это произойдет? Напомню, что боевые действия на территории ЛНР еще не закончены, многие боятся рисковать. Но уверен, зайдет хотя бы один, а за ним потянутся все остальные», — подытожил собеседник.
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