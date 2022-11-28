28 ноября 2022

Силовики не стали возбуждать дело на свердловского подростка, который заживо сжег женщину

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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, ск рф, следственный комитет россии, место происшествия, место пожара
Инцидент произошел в октябре Фото:

Следователи не стали возбуждать уголовное дело на 12-летнего подростка из Алапаевска, который с другом избил пожилую женщину и заживо сжег ее. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Следственным отделом в связи с недостижением несовершеннолетним возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следственным отделом по городу Алапаевск в отношении его вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в документах, опубликованных в telegram-канале Андрея Альшевских.

Он попросил следователей и прокуратуру разобраться в инциденте и проконтролировать расследование преступления. «Это хуже, чем животная жестокость», — резюмировал Альшевских.

Подростки, по официальной информации, облили бензином и сожгли женщину в октябре. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что после поджога дети испугались и стали просить у незнакомцев помочь потушить пожар.

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Следователи не стали возбуждать уголовное дело на 12-летнего подростка из Алапаевска, который с другом избил пожилую женщину и заживо сжег ее. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «Следственным отделом в связи с недостижением несовершеннолетним возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следственным отделом по городу Алапаевск в отношении его вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в документах, опубликованных в telegram-канале Андрея Альшевских. Он попросил следователей и прокуратуру разобраться в инциденте и проконтролировать расследование преступления. «Это хуже, чем животная жестокость», — резюмировал Альшевских. Подростки, по официальной информации, облили бензином и сожгли женщину в октябре. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что после поджога дети испугались и стали просить у незнакомцев помочь потушить пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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