Силовики не стали возбуждать дело на свердловского подростка, который заживо сжег женщину

29 ноября 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи не стали возбуждать уголовное дело на 12-летнего подростка из Алапаевска, который с другом избил пожилую женщину и заживо сжег ее. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «Следственным отделом в связи с недостижением несовершеннолетним возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следственным отделом по городу Алапаевск в отношении его вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в документах, опубликованных в telegram-канале Андрея Альшевских. Он попросил следователей и прокуратуру разобраться в инциденте и проконтролировать расследование преступления. «Это хуже, чем животная жестокость», — резюмировал Альшевских. Подростки, по официальной информации, облили бензином и сожгли женщину в октябре. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что после поджога дети испугались и стали просить у незнакомцев помочь потушить пожар.

Следователи не стали возбуждать уголовное дело на 12-летнего подростка из Алапаевска, который с другом избил пожилую женщину и заживо сжег ее. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «Следственным отделом в связи с недостижением несовершеннолетним возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следственным отделом по городу Алапаевск в отношении его вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в документах, опубликованных в telegram-канале Андрея Альшевских. Он попросил следователей и прокуратуру разобраться в инциденте и проконтролировать расследование преступления. «Это хуже, чем животная жестокость», — резюмировал Альшевских. Подростки, по официальной информации, облили бензином и сожгли женщину в октябре. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что после поджога дети испугались и стали просить у незнакомцев помочь потушить пожар.