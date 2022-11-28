Экс-главу МУГИСО, находящегося под следствием, мобилизовали

Экс-глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, находящийся под следствием, был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на свой статус. Информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник.
«Алексея Пьянкова мобилизовали для участия в спецоперации», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, когда экс-чиновнику пришла повестка.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Адвокат подсудимого Николай Каргаполов не смог ответить, сославшись на занятость.
В отношении Пьянкова было возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, речь идет о коррупции на десятки миллионов рублей.
Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. 28 октября глава Минобороны РФ объявил о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, в войска РФ направлено достаточно бойцов. Они примут участие в спецоперации, которая началась после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения мирных жителей РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины, сообщали российские власти.
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