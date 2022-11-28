28 ноября 2022

Экс-главу МУГИСО, находящегося под следствием, мобилизовали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание переизбранного кабинета министров правительства СО. Екатеринбург, пьянков алексей
Алексей Пьянков находится под следствием по делу о коррупции Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Экс-глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, находящийся под следствием, был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на свой статус. Информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник.

«Алексея Пьянкова мобилизовали для участия в спецоперации», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, когда экс-чиновнику пришла повестка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Адвокат подсудимого Николай Каргаполов не смог ответить, сославшись на занятость.

В отношении Пьянкова было возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, речь идет о коррупции на десятки миллионов рублей.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. 28 октября глава Минобороны РФ объявил о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, в войска РФ направлено достаточно бойцов. Они примут участие в спецоперации, которая началась после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения мирных жителей РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины, сообщали российские власти.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Экс-глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, находящийся под следствием, был призван в рамках частичной мобилизации, несмотря на свой статус. Информацию URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Алексея Пьянкова мобилизовали для участия в спецоперации», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, когда экс-чиновнику пришла повестка. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Адвокат подсудимого Николай Каргаполов не смог ответить, сославшись на занятость. В отношении Пьянкова было возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, речь идет о коррупции на десятки миллионов рублей. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. 28 октября глава Минобороны РФ объявил о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, в войска РФ направлено достаточно бойцов. Они примут участие в спецоперации, которая началась после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Для спасения мирных жителей РФ проводит денацификацию и демилитаризацию Украины, сообщали российские власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...