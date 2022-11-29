Трансгендерный соратник Байдена разнервничался и украл чужой багаж

Советник Байдена Бринтон украл чужие вещи в аэропорту Миннеаполиса

29 ноября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Сэма Бринтона обвинили в краже движимого имущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трансгендерный соратник президента Соединенных Штатов Джо Байдена и ответственный за ядерное оружие Сэм Бринтон похитил чужой багаж из аэропорта Миннеаполиса. Об этом сообщает газета New York Post. «Если я взял не ту сумку, я с радостью верну ее, но у меня нет одежды для другого человека», — приводит газета слова Бринтон. Позже он позвонил в полицию и сказал, что случайно взял не ту сумку на багажной карусели из-за нервного срыва. Отмечается, что Бринтон сначала отрицал кражу чемодана перед полицейскими, но позже заявил, что взял его по ошибке. После данного инцидента чиновнику было предъявлено обвинение в краже движимого имущества без согласия другого лица.

Трансгендерный соратник президента Соединенных Штатов Джо Байдена и ответственный за ядерное оружие Сэм Бринтон похитил чужой багаж из аэропорта Миннеаполиса. Об этом сообщает газета New York Post. «Если я взял не ту сумку, я с радостью верну ее, но у меня нет одежды для другого человека», — приводит газета слова Бринтон. Позже он позвонил в полицию и сказал, что случайно взял не ту сумку на багажной карусели из-за нервного срыва. Отмечается, что Бринтон сначала отрицал кражу чемодана перед полицейскими, но позже заявил, что взял его по ошибке. После данного инцидента чиновнику было предъявлено обвинение в краже движимого имущества без согласия другого лица.