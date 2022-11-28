В Сургуте дети попали в реанимацию из-за опасной домашней техники

29 ноября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Дети роняют на себя домашнюю технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) дети попали в реанимацию из-за того, что уронили на себя телевизор и спортивный тренажер. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале городской травматологической больницы. «В минувшие выходные мы госпитализировали двух детей подряд: 2-летняя девочка опрокинула на себя телевизор, на 7-летнего мальчика упал спортивный тренажер. Оба ребенка оказались в реанимации. Пациенту постарше выполнены операции на органах брюшной полости. Сегодня хирурги вместе с детскими реаниматологами осуществляют круглосуточное динамическое наблюдение, продолжая в полном объеме оказывать необходимую специализированную помощь. Девочка поступила с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Ее состояние стабилизировали, из реанимации она уже переведена в палату детского нейрохирургического отделения и тоже остается под пристальным вниманием медперсонала», — говорится в сообщении травматологической клиники.



Сургутские травматологи приводят статистику, согласно которой всего за 11 месяцев текущего года в городской травмбольнице оказали помощь 73-м детям до 14 лет, которые серьезно поранились дома. Шестеро из них лечились в стационаре. В 2021 году в этой категории оказалось 96 несовершеннолетних. Врачи советуют родителям внимательнее оценивать домашние риски для несовершеннолетних.



Ранее URA.RU сообщало, что во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. В учреждении произошло массовое отравление. В окружной больнице Нягани сообщили, что двое учащихся из второй няганской школы были госпитализированы с острым отравлением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) дети попали в реанимацию из-за того, что уронили на себя телевизор и спортивный тренажер. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале городской травматологической больницы. «В минувшие выходные мы госпитализировали двух детей подряд: 2-летняя девочка опрокинула на себя телевизор, на 7-летнего мальчика упал спортивный тренажер. Оба ребенка оказались в реанимации. Пациенту постарше выполнены операции на органах брюшной полости. Сегодня хирурги вместе с детскими реаниматологами осуществляют круглосуточное динамическое наблюдение, продолжая в полном объеме оказывать необходимую специализированную помощь. Девочка поступила с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Ее состояние стабилизировали, из реанимации она уже переведена в палату детского нейрохирургического отделения и тоже остается под пристальным вниманием медперсонала», — говорится в сообщении травматологической клиники. Сургутские травматологи приводят статистику, согласно которой всего за 11 месяцев текущего года в городской травмбольнице оказали помощь 73-м детям до 14 лет, которые серьезно поранились дома. Шестеро из них лечились в стационаре. В 2021 году в этой категории оказалось 96 несовершеннолетних. Врачи советуют родителям внимательнее оценивать домашние риски для несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. В учреждении произошло массовое отравление. В окружной больнице Нягани сообщили, что двое учащихся из второй няганской школы были госпитализированы с острым отравлением.